Vouchere de vacantã pentru bugetari, de la 1 iulie

luni, februarie 20, 2017, 3:00

Bugetarii vor primi, de la 1 iulie, un singur voucher de vacantã, in valoare de 1.450 lei, a declarat ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre, intr-o conferintã sustinutã la Targul de Turism al Romaniei (TTR) de la Romexpo. ßDupã cum apare si in programul de guvernare, pe data de 1 iulie 2017, vor intra in vigoare voucherele de vacantã pentru bugetari. Am modificat, prin ordonantã de urgentã. Voucherele de vacantã nu mai sunt abrogate panã la 31 decembrie 2017, cum erau initial, ci panã la 1 iulie. La ora actualã, in lege sunt trecute sase vouchere de vacantã, fiecare avand valoarea unui salariu minim pe economie. Noi vom modifica aceastã ordonantã care prevede sase vouchere si vom introduce un singur voucher, deoarece statul roman doar atat poate suporta. Un singur voucher, avand valoarea salariului minim pe economie, si anume 1.450 de lei’, a spus seful de la Turism. Ministrul a precizat cã, dupã modificãrile legislatiei actuale si introducerea noilor prevederi, urmeazã sã se discute cu reprezentantii Ministerului de Finante in vederea stabilirii procedurii de alocare – online sau standard, tipizatã. Voucherele vor putea fi folosite pe perioada unui an calendaristic.