Violatorul din Osesti îsi asteaptã condamnarea definitivã în închisoare

vineri, februarie 3, 2017, 3:00

Condamnat, în primã instantã, la 6 ani si 2 luni de închisoare pentru cã a violat, bãtut si tâlhãrit vecina în vârstã de 79 de ani, Iulian Hanu a contestat aceastã sentintã, însã, pânã la finalizarea apelului, va rãmâne în închisoare, au decis judecãtorii Curtii de Apel Iasi. Tânãrul poate fi considerat un adevãrat prãdãtor sexual, dupã ce, în 2010, pe când avea doar 14 ani, a abuzat sexual de o copilã de doar 9 ani, motiv pentru care ar fi trebuit sã stea închis pânã la majorat.

La inceputul lunii august 2016, un tanãr in varstã de 21 de ani din Osesti, Iulian Hanu, venit in vacantã la pãrinti, a violat si bãtut fãrã milã o vecinã, femeie in varstã de 79 de ani. Dupã ce a petrecut toatã ziua la carciuma din sat, spre searã, individului i s-a fãcut dor de femei, drept pentru care a intrat peste vecina sa, stiind cã aceasta locuieste singurã. A sãrit gardul, a intrat in casã peste victimã pe care, cu lovituri de pumni si de picioare, a ßconvins-o’ sã intretinã cu el relatii sexuale, dupã care a fugit pe geamul casei. La plecare, a furat pensia bãtranei si telefonul mobil, pe care, apoi, le-a ingropat in curtea casei pãrintesti. Cu ultimele puteri, plinã de sange si vanãtãi, victima a cerut ajutorul vecinilor, care au chemat imediat ambulanta si politia. Politistii l-au prins si retinut in doar cateva ore pe autor, care a fost arestat preventiv si acuzat de comiterea infractiunilor de viol, talhãrie si distrugere. La inceputul lunii decembire, magistratii Judecãtoriei Vaslui au dat o primã sentintã in acest dosar, 6 ani si 2 luni de inchisoare cu executare pentru violatorul din Osesti. Individul a contestat aceastã sentintã, in plus, plin de tupeu, a cerut si sã fie eliberat din arest preventiv. Procesul, aflat pe rolul Curtii de apel Iasi, isi va afla deznodãmantul la sfarsitul acestei luni, panã atunci, zilele trecute, judecãtorii ieseni constatand ßlegalitatea si temeinicia mãsurii arestãrii preventive luatã fatã de inculpatul Hanu Iulian, aflat in tranzit la Penitenciarul Iasi’, si au mentinut aceastã mãsurã preventivã. Trebuie spus cã Hanu nu etse la prima faptã de acest fel, in 2010, pe cand avea doar 14 ani, fiind condamnat la internarea intr-un centru de reeducare pentru minori panã la implinirea majoratului, pentru cã a abuzat sexual de o copilã in varstã de doar 9 ani. Un an mai tarziu, era eliberat conditionat, pentru ca, ulterior, individul sã plece ßla muncã’ in Italia, de unde a revenit cu doar douã sãptãmani inainte de a-si viola bãtrana vecinã.