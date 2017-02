Viata la tarã, cu Daniel Olteanu

marți, februarie 14, 2017, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu a reluat seria întâlnirilor de lucru în teritoriu, fiind prezent, la finalul sãptãmãnii trecute, în comunele Banca, Suletea si Gherghesti. Si de aceastã datã, demnitarul a dorit sã afle direct „de la sursã” problemele cu care se confruntã comunitãtile locale, dar si administratiile acestora.

‘Singura si cea mai bunã modalitate de a identifica problemele unei comunitãti este in teren, alãturi de oameni si de reprezentantii adminis – tratiilor locale. Ei stiu cel mai bine ce dificultãti intampinã si doar alãturi de ei pot fi puse la punct proiecte concrete, cu rezultate care sã se reflecte in nivelul de trai. Astfel de discutii am avut la Suletea, in cadrul sedintei de Consiliu Local, unde, pe ordinea de zi, au fost proiecte de hotãrare privind extin derea sistemului de iluminat public stradal, moder nizarea dispensarului si construirea sediului Primãriei Suletea, dar si alegerea noului viceprimar al comunei’, a spus Daniel Olteanu. La randul lor, cei din Suletea au primit bine vizita demnitarului, apreciind, prin vocea primarului Ciprian Tamas, cã ‘este singurul parlamentar vasluian care a dovedit cã ii pasã de ceea ce se intamplã in comunitatea suleteanã’. Probleme au fost semnalate si in comuna Banca, acolo unde aproape 40 de persoane, printre care primarul Vasile Vanãtoru, consilieri locali si mai multi presedinti ai organizatiilor sãtesti liberale din comuna Banca, au adus in discutie fondurile insuficiente alocate judetului Vaslui prin bugetul de stat. Accentul a fost pus pe capito lul de noi investitii in infrastructurã. Alãturi de Daniel Olteanu, liberalii din Banca au analizat stadiul proiectelor implementate prin Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL) si au dezbãtut problemele politice de la nivel national si judetean. În fine, la Gherghesti, deputatul Olteanu a participat la sedinta Consiliului de coordonare local al organizatiei PNL din comunã. Pre?edintele organizatiei si, totodatã, primarul comunei Gherghesti, Nixon Ibãnescu, a prezentat raportul de activitate al Biroului Permanent Local, din care nu au lipsit concluziile cu privire la rezultatele obtinute la alegerile locale si parlamentare din cursul anului trecut. La finalul intalnirii, deputatul Daniel Olteanu a stat de vorbã cu toti cei care au venit sã ii transmitã personal problemele cu care se confruntã. ‘Le multumesc tuturor celor care mi-au transmis personal sau in mediul virtual pãrerile si sugestiile lor referitoare la promovarea sau modi – ficarea unor legi in Parlament si la activitatea mea de panã acum. Am primit deja cateva propuneri punctuale, cu probleme care pot fi rezolvate pe cale legislativã si acestea au intrat in procedurã de lucru. Pentru mine, ca parlamentar, este esential ca dialogul cu electoratul, si nu numai, sã continue si sã se realizeze intr-un mod cat mai transparent’, a incheiat Daniel Olteanu.