Vertrantis ar fi vrut ceva peste 1 leu!

vineri, februarie 24, 2017, 3:00

Privitã ca un salvator al transportului public de cãlãtori din Bârlad, societatea Vertrantis dã semne cã ar avea probleme! O dovadã în acest sens este solicitarea cencesionarului serviciului de transport public, materializatã într-o cerere depusã la Primãria Bârlad, de a i se aproba majorarea tarifelor la biletele de cãlãtorie. Înainte de termen! Evident, cererea a fost respinsã, întrucât în contractul semnat de Vertrantis cu Primãria se prevede cã operatorul nu poate modifica pretul biletelor în primul an de contract. Rãmâne de vãzut dacã, dupã data de 27 mai, când „luna de miere” la pret de 1 leu expirã, Vertrantis va face o nouã cerere în acest sens. Si, mai important, dacã CL va fi de acord cu majorarea, cât va costa biletul?

Pe mãsurã ce trece timpul, pare cã problemele financiare ale noului transportator public local din Barlad, Vertrantis, se accentueazã. Dacã initial societãtii i-a venit destul de greu sã isi mentinã personalul angajat (in special soferii) cu care s-a prezentat la licitatie, acum, dificultãtile financiare par a prinde un cu totul alt contur. Desi, potrivit unor informãri oficiale ale concesionarului, fluxul de cãlãtori plãtitori de bilet pare a fi destul de bun, cheltuielile inregistrate in special dupã data de 1 ianuarie a anului curent par sã fi crescut considerabil. Spre exemplu, dacã autobuzele si microbuzele care circulã prin oras transportã lunar peste 250.000 de plãtitori de bilete, uneori chiar spre 300.000, cheltuielile cu angajatii (ale cãror salarii s-au majorat prin lege la inceputul anului) si cele cu carburantii (care s-au scumpit fatã de anul trecut) nu sunt deloc de neglijat. La toate aceste probleme trebuie adãugate si pierderile, Vertrantis reclamand, deja, faptul cã alti transportatori, in special cei care merg pe trasee intra si interjudetene, nu respectã statiile orasului si chiar preiau cãlãtori interurbani, fãrã a avea acest drept. Colac peste pupãzã, transportatorul pare cã nu si-a gandit prea in amãnunt un plan de management, pentru cã nu a luat in considerare faptul cã are de achitat rate destul de mari la autobuzele nou-noute cu care a intrat pe trasee anul trecut. Nu a prevãzut, totodatã, nici scãderea TVA-ului, care ar trebui sã ii mai atenueze din cheltuieli, si nu a ghicit nici care va fi rata inflatiei panã pe 27 mai, cand va putea ‘umbla’ la contract, evident, cu acordul Consiliului Local Barlad. Însã, toate aceste date, plus multe altele, ar trebui sã se regãseascã, potrivit prevederilor aceluiasi contract, intr-un raport de activitate, pe care concesionarul este obligat sã il prezinte concedentului in foarte scurt timp. Despre investitiile asumate prin aceeasi intelegere dintre pãrti, deocamdatã… nimic. Culmea, o altã explicatie pentru pierderile transportatorului local vine de la cei care panã acum au monitorizat atent orarul autobuzelor si microbuzelor din oras: cu cat circuli mai corect, conform unui program bine stabilit si/sau gandit, cu atat ai sanse mai mari sã pierzi bani. Înainte, cand se circula ‘lejer’, in unele cazuri chiar haotic, profitul era mai mare pentru fostul concesionar. În plus, acum sunt trasee unde, dupã mai bine de jumãtate de an de la preluare, s-a constatat cã nu renteazã deloc, transportatorul actual luand chiar in calcul renuntarea la ele. ‘Cererea concesionarului (Vertrantis, n.r.) a fost inregistratã si i s-a dat deja si un rãspuns, in sensul cã, asa cum s-a legiferat prin contract, cel putin un an de zile nu se poate umbla deloc la pretul biletelor. Interesul nostru, ca autoritate de reglementare, este sã avem un transport public local modern, asa cum am arãtat cand am scos la licitatie caietul de sarcini. Celelalte aspecte, legate de cheltuieli, profit sau pierderi, dupã caz, tin de concesionar…’, ne-a declarat Mihai Bozianu, seful Compartimentului de Transport din cadrul Primãriei Barlad.