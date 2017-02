Vasluienii sunt tot mai grijulii cu pensiile lor

miercuri, februarie 1, 2017, 3:00

Vasluienii au inceput sã opteze din nou pentru contractele de asigurare socialã, pentru a beneficia de o pensie mai mare la iesirea din campul muncii. Conform datelor Casei Judetene de Pensii Vaslui, in ultimii trei ani, numãrul contactelor inregistrate a crescut constant. Astfel, in anul 2014, erau in vigoare 549 de contracte de asigurare, in anul 2015, numãrul acestora a crescut la 559, pentru ca, in anul 2016, sã fie active 622 de contracte. La incheirea contractelor de asigurare socialã, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contract este de 938 lei, iar nivelul maxim, de 13.405 lei. În cazul venitului minim lunar asigurat, de 938 lei, cota de contributie de asigurãri sociale de stat este de 247 lei, iar pentru venitul maxim lunar asigurat, de 13.405 lei, cota de contributie de asigurãri sociale de stat este de 3.526 lei. Se pot asigura in sistemul public de pensii, facultativ, pe bazã de contract de asigurare socialã avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoanã care doreste sã se asigure, respectiv sã isi completeze venitul asigurat. Este important de mentionat faptul cã aceastã modalitate de asigurare a fost introdusã tocmai pentru a da posibilitatea celor care nu au stagiul de cotizare necesar pentru inscrierea la o anumitã categorie de pensie, potrivit Legii nr. 263/2010, sã isi completeze vechimea in muncã si, de asemenea, pentru a da posibilitatea persoanelor interesate sã isi suplimenteze venitul asigurat. Asigurarea facultativã in sistemul public oferã o serie de avantaje, in sensul cã, dacã indeplinesc conditiile cerute de lege, asiguratii pot beneficia de urmãtoarele tipuri de prestatii: pensii, ajutor de deces si bilete de tratament balnear.