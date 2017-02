Vasluienii nu-si mai riscã proprietãtile pentru credite

marți, februarie 7, 2017, 3:00

Vasluienii au înjumãtãtit numãrul ipotecilor imobiliare intabulate în Cartea funciarã. Apetitul pentru credite a scãzut si tot mai putine persoane sunt dispuse sã îsi gajeze bunurile proprii la bãnci. Acesta este rezultatul politicilor dure ale institutiilor financiare din anii trecuti, când pentru un credit erau solicitate chiar mai multe ipoteci. Dacã luãm în considerare si faptul cã, anul trecut, valoarea creditelor restante a scãzut cu circa 118 milioane lei, putem spune cã vasluienii vor sã se tinã departe de bãnci.

Vasluienii nu mai vor sã fie la mana bãncilor comerciale. Dupã ce, anul trecut, valoarea creditelor restante s-a diminuat considerabil, si numãrul ipotecilor a intrat pe un trend descrescãtor. În prezent, pe piatã, se apeleazã la tot mai putine imprumuturi financiare care sunt garantate prin apartamente, case sau terenurile din proprietate. Dupã avalansa de imprumuturi contractate la institutiile financiare in perioada 2009-2011, solicitãrile de finantare sunt mai reduse, iar clientii nu mai sunt dispusi sã garanteze obligatiile lor fatã de creditor printr-un bun imobil din propriul sãu patromoniu. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã (ANCPI), anul trecut, au fost inregistrate doar 1.266 de ipoteci. Spre comparatie, in anul 2015, au fost intabulate in Cartea funciarã nu mai putin de 2.698 ipoteci. Mai mult, fatã de perioada 2008-2011, numãrul ipo tecilor a scãzut dramatic. Conform datelor statistice, in anul 2008 au fost inregistrate in judetul Vaslui 3.413 ipoteci, in 2009, 1.900 ipoteci, in 2010, 1.337, iar in 2011, 2.839 ipoteci. Avalansa de garantii imobiliare parafate in anii trecuti nu a avut la bazã o relansare a economiei si, implicit, a castigurilor. Pe langã scãderea semnificativã a valorii locuintelor, numãrul mare de ipoteci a avut ca principalã cauzã politicile dure de creditare promovate de bãnci. Mai exact, pentru a deschide un imprumut, clientul a fost nevoit sã intabuleze mai multe ipoteci.