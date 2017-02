Vasluienii au bãgat 555 milioane de lei în consum

marți, februarie 14, 2017, 3:00

Firmele si populatia judetului Vaslui aveau, la sfarsitul anului 2016, credite totale in valoare de 1.034 milioane lei. În timp ce firmele au imprumutat de la bãnci 439 milioane de lei, gospodãriile populatiei au deschis credite in valoare de 594 milioane lei, din care 388,4 milioane de lei au fost directionate spre consum. Tot la sfarsitul anului trecut, clientii persoane fizice si juridice aveau credite in valutã la bãnci in sumã de 461 milioane lei. Dacã firmele au imrumutat 129 milioane de lei, populatia a apelat la credite care se ridicã la suma de 330 milioane de lei, din care 167,3 milioane lei au primit destinatie pentru consum. Împrumuturile la institutiile financiare vin pe fondul unor prognoze pesimiste in ceea ce priveste veniturile vasluienilor. Potrivit Comisiei Nationale de Prognozã, in acest an, cele mai mici salarii vor fi incasate de cei din Regiunea Nord-Est, respectiv 1.816 de lei/lunã (1.718 de lei/lunã in 2016) si de cei din Regiunea Sud-Vest Oltenia – 1.857 lei/lunã (1.750 de lei/lunã in 2016).