Val de incendii provocate de cosurile de fum necurãtate sau defecte

marți, februarie 14, 2017, 3:00

Temperaturile scãzute de la sfârsitul sãptãmânii trecute au fãcut ca populatia sã suprasolicite mijloacele de încãlzire localã, fapt care, coroborat cu nerespectarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor specifice utilizãrii acestora, au condus la generarea mai multor incendii.

Astfel, sambãtã, 11 februarie, la ora 09.09, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui a fost solicitat sã intervinã pentru stingerea unui incendiu produs la o locuintã din localitatea Mãrãseni, comuna Stefan cel Mare. Pentru localizarea si lichidarea incendiului, la fata locului s-a deplasat Detasamentul de Pompieri Vaslui, cu o autospecialã de lucru cu apã si spumã si 6 subofiteri. Flãcãrile au distrus circa 1 mp de tavan si 2 mp din peretele locuintei. Tot sambãtã, la ora 20.02, Sectia de Pompieri Husi a intervenit, cu o autospecialã de lucru cu apã si spumã si 6 subofiteri, pentru stingerea unui incendiu produs la o locuintã de pe strada Erou Ursan, din municipiu. A ars funinginea depusã pe cosul de fum si aproximativ 1 metru liniar frindã din lemn de la acoperisul casei. Duminicã, 12 februarie, la ora 9.56, un echipaj de pompieri din cadrul Sectiei Husi a intervenit pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la o acoperisul unei case din localitatea Epureni, comuna Duda-Epureni. Au ars depunerile de funingine depuse pe cosul de fum si circa 1 ml grindã din lemn de la acoperisul casei. În aceeasi zi, la ora 18.20, un echipaj de pompieri din cadrul Sectiei Husi a intervenit pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la cosul de fum a unei locuinte de pe strada Episcopiei, din municipiu. Au ars depunerile de funingine de pe cosul de fum si circa 1 ml scandurã din lemn de la astereala acoperisului. Tot duminicã, la ora 19.11, douã echipaje de pompieri au intervenit pentru lichidarea unui incendiu produs la o casã din localitatea Sofronesti, comuna Todiresti. Pentru localizarea si lichidarea acestuia s-au douã autospeciale de lucru cu apã si spumã, cu 10 subofiteri, care au actionat in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentã din comunã. La sosirea la fata locului, incendiul se manifesta atat la acoperisul casei, cat si in interiorul locuintei. Flãcãrile au distrus aproximativ 50 mp acoperis din carton bituminat si tablã, pe asterealã din lemn, un dulap, o usã si diverse textile. Luni, 13 februarie, la ora 00.10, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui a fost solicitat sã intervinã pentru stingerea unui incendiu produs la o locuintã din localitatea Puscasi, comuna Puscasi. Pentru localizarea si lichidarea incendiului, la fata locului s-a deplasat Detasamentul de Pompieri Vaslui, cu o autospecialã de stingere si 6 subofiteri, care au actionat in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentã din comunã. În momentul sosirii pompierilor militari, incendiul se manifesta in interiorul locuintei, la soba cu acumulare de cãldurã, cu posibilitate de propagare la intreaga casã. Flãcãrile au distrus aproximativ 2 mp planseu din scandurã si au fost degradate soba, cosul de fum si circaa 4 mp planseu din scandurã. Din fericire, in urma tuturor acestor incendii s-au inregistrat doar pagube materiale, fãrã a se produce si pierderi de vieti omenesti. Împrejurãrile determinante ale incendiilor produse la sfarsitul sãptãmanii au fost legate de necurãtarea periodicã a funinginii depuse pe cosurile de fum, neintretinerea cosurilor in urma utilizãrii lor indelungate, neizolarea fatã de materialele combustibile din structura acoperisurilor si planseelor (grinzi, cãpriori), precum si neasigurarea etansãrii burlanelor si cosurilor de fum. Pentru asigurarea securitãtii la incendiu cosurile de fum necesitã respectarea urmãtoarelor conditii: * verificarea, repararea, izolarea termicã si curãtarea periodicã a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii; * cosurile de fum trebuie curãtate periodic pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare; * cosurile de fum trebuie izolate termic fatã de materialele combustibile ale planseului sau acoperisului ( grinzi, asterealã de lemn si alte asemenea); * la strãpungerea planseelor combustibile, elementele de lemn ale planseelor trebuie sa fie distantate la cel putin 24 cm de la fata interioarã a cosului de fum (completarea spatiului dintre cos si plansee se realizeazã cu materiale termoizolatoare incombustibile); * cand cosurile sunt langã pereti de lemn sau alte materiale combustibile, se lasã intre perete si cos un spatiu de cel putin 10 cm, protejand in acelasi timp peretele cu materiale rezistente la foc; * in podurile clãdirilor, cosurile se tencuiesc pe interior si pe exterior si se dau cu var, ca sã se poatã observa cu usurintã eventualele fisuri; * in spatiile cu pericol de incendiu si explozie, nu se folosesc burlane din tablã pentru evacuarea fumului; * se interzice folosirea improvizatiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe langã peretii combustibili sau in apropierea materialelor combustibile. Totodatã, avand in vedere cã in perioada urmãtoare judetul Vaslui se aflã sub atentionare cod galben de vreme geroasã, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui face un apel cãtre toti cetãtenii sã manifeste maximã prudentã in utilizarea sistemelor de incãlzire si a cosurilor de fum.