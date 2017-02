Un tatã a încercat sã îsi omoare fiica si ginerele, apoi s-a sinucis

luni, februarie 27, 2017, 3:00

Un bãrbat în vârstã de 57 de ani, din localitatea Corodesti, comuna Gherghesti, si-a înjunghiat fiica si ginerele cu o baionetã, iar când a realizat ce monstruozitate a fãcut, si-a curmat zilele cu acelasi obiect, pe care si l-a împlântat în inimã.

Scenele, desprinse parcã dintr-un film de groazã, s-au petrecut in dupã- amiaza zilei de sambãtã, 25 februarie, in locuinta bãrbatului de 57 de ani. Aici, fiica lui, in varstã de 25 de ani, si sotul acesteia, in varstã de 32 de ani, ambii intorsi recent de la muncã din strãinãtate, au venit pentru a-l convinge cã, odatã si odatã, trebuie sã accepte faptul cã sotia l-a pãrãsit. Omul, aflat se pare in stare avansatã de ebrietate, a rãbufnit cand fiica si ginerele sãu au incercat sã ia din casã o parte din lucrurile femeii care tocmai il pãrãsise. A pus mana pe o baionetã, pe care o tinea in casã, si a lovit cu sete in cei doi. Ambii tineri au suferit leziuni grave la nivelul toracelui si doar o minune a fãcut ca scandalul din curtea sa sã fie auzit de un alt ginere de-al sãu. Omul a intervenit la timp si a cerut ajutor la 112, numai cã, panã la ajungerea ambulantierilor si a politistilor, bãrbatul de 57 de ani a realizat ce a fãcut si s-a sinucis, folosind aceeasi baionetã. Decesul acestuia a survenit aproape pe loc. Victimele sale au fost transportate imediat la Spitalul de Urgentã ßElena Beldiman’, din Barlad, unde se aflã internate si in prezent, in stare criticã. În cauzã, politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale Vaslui fac cercetãri sub coordonarea unui procuror criminalist si vor stabili incadrarea juridicã a faptei dupã ce vor primi concluziile medico-legale.