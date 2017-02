Trei traficanti de tigãri au scãpat de închisoare. Un altul a murit înainte de aflarea sentintei definitive

vineri, februarie 24, 2017, 3:00

Trei din cei sapte membri ai unei grupãri de traficanti de tigãri condusã de o basarabeancã, Angela Sânicã, stabilitã în România, au obtinut, în urma apelurile depuse la Curtea de Apel Iasi, nu doar reducerea cu un an a pedepselor acordate initial de Tribunalul Vaslui, dar si suspendarea executãrii. Unul dintre motivele îngãduintei judecãtorilor ieseni este faptul cã cei trei, Margret Loredana Chiriac, Ioan Constantinel si Marius Costel Burdun, au achitat fiecare câte 500 de lei din prejudiciul total de 66.000 lei retinut în sarcina acestora. Sefele grupãrii Angela Sânicã si Ana Bodiu au rãmas cu pedepsele initiale, de câte 5 ani si 8 luni de închisoare, la fel si Florin Chiriac, condamnat la 3 ani si 7 luni de închisoare. Ultimul membru al grupãrii, Nicolae Chiva, a murit înainte ca hotãrârea Tribunalului Vaslui, prin care a fost condamnat la 3 ani si 7 luni de închisoare, sã devinã definitivã.

La inceputul anului 2015, procurorii DIICOT reuseau destructurarea unei retele de traficanti de tigãri care isi desfãsura activitatea pe raza judetelor Vaslui si Iasi. Gruparea, condusã de douã femei, basarabeanca Angela Sinicã si Ana Bodiu, din care mai fãceau parte alte douã persoane, Ionel Constantinel si Costel Marius Burdun, si-au inceput afacerea vanzand tigãri aduse din Republica Moldova cu autoturismul prin Vama Sculeni, in municipiul Iasi, in special in zona gãrii Nicolina. Ulterior, au fost cooptati sotii Florin si Loredana Chiriac, cu ajutorul cãrora afacerea s-a extins si in municipiul Husi si in comunele apropiate. Mai mult, au inceput sã foloseascã Vama Albita pentru a-si procura marfa. În acest scop foloseau un autoturism Wolksvagen special modificat pentru a putea ascunde tigãrile de contrabandã. În luna mai 2016, Tribunalul Vaslui pronunta o primã sentintã in dosarul celor sapte traficanti acuzati de constituire sau aderare la un grup infractional organizat si contrabandã cu produse supuse accizãrii. Angela Sinicã si Ana Bodiu au fost condamnate la cate cinci ani si opt luni de inchisoare cu executare, una dintre cele mai aspre pedepse pentru contrabandã de tigãri date de judecãtorii vasluieni. Ceilalti patru inculpati, Ionel Constantinel, Costel Marius Burdun, Florin si Loredana Chiriac, au fost condamnati la cate trei ani si sapte luni de inchisoare, tot cu executarea pedepsei in regim de detentie. În plus, judecãtorii au dispus confiscarea celor 2.518 pachete de tigãri descoperite cu ocazia perchezitiilor din 2015 si a autoturismului folosit pentru contrabandã, precum si la plata a 275.000 lei drept prejudiciu cauzat statului, mai bine din jumãtate din sumã cãzand in sarcina Angelei Sinicã. Sentinta a fost contestatã de toti condamnatii, la Curtea de Apel Iasi, care, marti, a pronuntat hotãrarea definitivã in acest dosar. Unul dintre condamnati, Nicolae Chiva, a decedat intre timp, astfel cã s-a dispus incetarea procesului penal in cazul lui, rãmanand nesolutionatã si actiunea civilã promovatã de ANAF pentru recuperarea prejudiciului de 50.757 lei. Judecãtorii ieseni au respins apelurile formlate de sefele grupãrii, Angela Sinicã si Ana Bodiu, si a lui Florin Chiriac, responsabilul cu traficul de tigãri in zona Husi, astfel cã toti au fost conduse la inchisoare pentru a-si executa pedepsele. Nu la fel au stat lucrurile in cazul celorlalti trei membri ai grupãrii, Margret Loredana Chiriac, Ioan Constantinel si Marius Costel Burdun. Apelurile lor au fost admise. Magistratii ieseni au considerat cã gestul de incepe achitarea prejudiciului decis de Tribunalul Vaslui poate fi considerat drept circumstantã atenuantã, chiar dacã era vorba de sume infime, cate 500 de lei, in raport cu dauna totalã de 66.000 lei adusã statului prin vanzarea de tigãri de contrabandã. În consecintã, pedepsele le-au fost reduse cu cate un an, la cate 2 ani si 7 luni, mai mult, Curtea de Apel Iasi a decis suspendarea executãrii acestora, in schimb obligandu-i la prestarea a cate 60 de zile de muncã in folosul comunitãtii in localitãtile lor de domiciliu, Husi, Miclesti, respectiv Tibãnesti (Iasi).