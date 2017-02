Trei criminali împart 41 de ani de închisoare!

vineri, februarie 17, 2017, 3:00

Într-o singurã zi, judecãtorii Tribunalului Vaslui au condamnat trei criminali la pedepse însumând 41 de ani de închisoare si plata a 210.000 lei drept daune morale si materiale cãtre familiile victimelor. Cel mai cunoscut caz este cel al lui Vasile Rusan, care, pe fondul geloziei, l-a ucis pe directorul scolii din Voinesti. Acesta a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Un bãrbat din Rebricea, care si-a lovit prietenul de pahar a primit 12 ani de închisoare, în timp ce solesteanul Mihai Ciprian Tudurut, ultimul în acest top al ororilor, a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Acesta si-a omorât în bãtaie prietenul, un bãrbat cu 10 ani mai în vârstã, pentru un telefon mobil pe care acesta din urmã i l-ar fi furat în urmã cu 4 – 5 ani.

Vasluienii se dovedesc a fi bãrbati aprigi, mai ales dupã ce beau bine. Dupã ce prind curaj, plãtesc ‘polite’ vechi atat dus – manilor, cat mai ales prietenilor. Ulterior, ajung sã infunde puscãriile, uneori pentru perioade lungi de timp. Este cazul a trei criminali a cãror fapte au acelasi numitor comun: au fost fãcute la betie, miercuri, cei trei au primit pedepse exemplare din partea magistratilor Tribunalului Vaslui. Cea mai mare pedeapsã, 20 de ani de inchisoare, a primit-o Vasile Rusan, care, din gelozie, si-a omorat cu sange rece un consãtean. Victima, Gheorghe Novac, era un reputat profesor din Voinesti, directorul adjunct al scolii din localitate si fratele primarului comunei vecine, Ivãnesti. Proaspãt reintors de la muncã din Anglia, Vasile Rusan bãnuia cã sotia sa are o relatie cu victima, cu care era si vecin. Tragedia s-a petrecut chiar de Sfanta Maria, cand Rusan, dupã ce a bãut mai multe beri, pentru a- si face curaj, l-a pandit pe profesor pe drum si, la adãpostul intunericului, l-a lovit cu un par in cap. Ulterior, dupã ce a mai bãut ceva, a anuntat, la numãrul 112, cele petrecute si a cerut ajutor pentru victima sa. Initial, ambulantierii nu au reusit sã gãseascã victima, aruncatã de ucigas in tufele de la marginea drumului. Abia dupã ce politisstii lau convins pe suspect sã le arate locul exact unde fusese abandonat rãnitul, ambulantierii au putut sã-i acorde primul ajutor profesorului, care, deja, agoniza. Desi initial Rusan si-a recunoscut faptele, ulterior, si-a schimbat povestea, declarand cã, de fapt, profesorul ar fi fost beat si, cand s-au intalnit pe drum, era sã dea peste el. Speriat, lar fi impins, iar acesta ar fi cãzut in santul de pe marginea drumului, unde s-a lovit la cap. Anchetatorii au aflat insã adevãrul, descoperind si parul cu care ucigasul si-a lovit vecinul, si l-au acuzat pe Vasile Rusan de omor calificat. Misiunea judecãtorilor vasluieni a fost simplã, date fiind probele si mãrturiile sãtenilor, astfel cã procesul ucigasului din Voinesti s-a finalizat dupã doar o lunã, miercuri fiind datã sentinta. Pentru faptele sale, Vasile Rusan a primit o pedeapsã pe mãsurã: 20 de ani de inchisoare cu executare si plata, cãtre familia victimei, de daune morale si materiale totale de 130.000 lei. Un alt vasluian, Rãzvan Aurel Maftei, a fost condamnat pentru cã, in primãvara trecutã, si-a lovit cu un par in cap tovarãsul de pahar. Lovitura a fost atat de puternicã, incat victima a cãzut la pãmant inconstientã si, ulterior, a fost transportatã in comã la un spital din Iasi, unde a fost operatã. Maftei a sustinut cã, de fapt, a fost provocat de victimã si a lovit de fricã, cerand judecãtorilor sã retinã in favoarea sa aceste circumstante atenuante. Cererea sa a fost respinsã, iar el a fost condamnat la 12 ani de inchisoare cu executare. Un alt caz care si-a gãsit rezolvarea este cel al lui Mihai Ciprian Tudurut, de 31 de ani, care, in urmã cu un an, si-a ucis la bãuturã cel mai bun prieten. Tudurut, zis ‘Cocostarc’, si Dorin Lãzãreanu, cu 10 ani mai in varstã, ambii din Serbotesti, comuna Solesti, erau prieteni vechi si, nedespãrtiti, mai munceau cu ziua prin sat, ajutandu-si vecinii la treburile gospodãresti sau la munca campului. La fel s-a intamplat si la inceputul lunii martie 2016, cand au fost rugati de o vecinã sã o ajute sã care lemne. Dupã ce au terminat treaba, au fost cinstiti de gospodinã si, la un moment dat, Tudurut si-a adus aminte cã, in urmã cu cativa ani, amicul sãu i-ar fi luat un telefon mobil, uitat pe un gard. Înfuriat si cu mintea incetosatã de bãuturã, a sãrit la bãtaie: si-a doborat prietenul la pãmant, dupã care l-a cãlcat in picioare, lovind in special in zona capului. Dupã ce a scãpat din mainile agresorului, Lãzãreanu, plin de sange, a mai cerut un pahar de vin, dupã care a plecat acasã. A fost descoperit a doua zi dimineatã, fãrã suflare, de cãtre mama sa, care a anuntat politia. Criminalul, Mihai Ciprian Tudurut, a fost arestat preventiv, cu atat mai mult cu cat avea antecedente penale, fiind condamnat atat pentru furt de lemne, cat si, in 2008, pentru talhãrie calificatã si violare de domiciliu, fapte pentru care a stat 3 ani in inchisoare. De aceastã datã, Cocostarc va rãmane in inchisoare nu mai putin de 9 ani, pedeapsa datã de judecãtori pentru omor. În plus, el va trebui sã plãteascã familiei victimei nu mai putin de 80.000 lei drept daune morale si materiale. Pentru cã, dupã arestare, le-a amenintat pe mama si sora victimei, judecãtorii au mai dispus, in mod expres, ca acestea sã fie instiintate in cazul in care criminalul va evada sau va fi eliberat in orice mod.