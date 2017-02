Tot mai multi vasluieni primesc somaj în euro

marți, februarie 28, 2017, 3:00

vederea primirii ajutorului de somaj. În acest sens, Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui a eliberat 27 de formulare E 301 – pentru certificarea perioadelor de asigurare realizate in sistemul asigurãrilor pentru somaj din Romania (Austria, Belgia, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie si Spania). AJOFM Vaslui a eliberat si 56 de formulare E 302 – pentru certificarea informatiilor referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul in Romania ai somerilor indemnizati in alte state membre (2 in Italia si 54 in Spania). De asemenea, au fost inregistrate 17 formulare E303 – privind mentinerea dreptului la prestatiile de somaj, astfel cã aceste persoane au fost luate in evidentã la agentiile locale unde isi au domiciliul si au beneficiat de mãsurile de stimulare prevãzute de legislatia in vigoare. ‘Noi am efectuat monitorizarea permanentã in vederea transmiterii cãtre statele care au aprobat exportul prestatiei de somaj a datelor necesare continuãrii/ suspendãrii/ incetãrii plãtilor’, a spus Laura Toporãscu, purtãtorul de cuvant al AJOFM Vaslui.