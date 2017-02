Tot mai multe cereri de acte de reglementare pentru plantatii de nuci si aluni

joi, februarie 2, 2017, 3:00

Anul trecut, tot mai multi agenti economici au solicitat de la Administratia Bazinalã de Apã (ABA) Prut-Bârlad avize de gospodãrire a apelor pentru înfiintarea de noi plantatii de pomi (nuci, aluni, caisi, ciresi), sere si alte categorii de culturi finantate prin fonduri europene nerambursabile, accesate prin Programul National de Dezvoltare Ruralã (PNDR) 2014-2020.

Comparativ cu anul 2015, cand au fost emise doar 4 avize de gospodãrire al apelor, in anul 2016, specialistii ABA Prut-Barlad au elaborate si emis 16 avize pentru plantatii noi de pomi. Totodatã ABA Prut-Barlad a emis, in 2016, avize de gospodãrire a apelor pentru promovarea proiectelor care urmeazã a fi finantate din fonduri europene nerambursabile accesate prin Programul Operational de Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, contribuind prin aceasta la implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru o crestere inteligentã, durabilã si favorabilã incluziunii. În acest sens, au fost emise acte de reglementare pentru promovarea unor proiecte de alimentare cu apã/canal pentru aglomerãri, dar si avize pentru douã drumuri judetene, Barlad – Laza – Codãesti, respectiv Iasi – Suceava. Anul trecut, la nivelul ABA Prut-Barlad au fost emise 568 de acte de reglementare in domeniul gospodãririi apelor. Pe langã activitatea de reautorizare din punct de vedere a gospodãririi apelor ale obiectivelor cãrora le-au expirat actele emise in anii anteriori, specialistii au avizat si autorizat si noi obiective realizate pe ape sau in legãturã cu apele. Astfel, au fost emise urmãtoarele acte de reglementare: 204 de autorizatii de gospodãrire a apelor; 160 de avize de gospodãrire a apelor; 89 de notificãri de incepere a executiei lucrãrilor; 108 notificãri pentru punerea in functiune a lucrãrilor; 4 avize de amplasament si 3 permise de traversare. ‘Totodatã, expertii ABA Prut- Barlad au continuat si finalizat procedurile de verificare in teren, dar si cele de autorizare a sistemelor centralizate de alimentare cu apã si canalizare/epurare a apelor uzate aflate in administrarea marilor operatori zonali de servicii de apã/canal, in concordantã cu prevederile Directivelor Consiliului Comunitatilor Europene (CEE), coroborat cu prevederile din Angajamentele rezultate din procesul de negociere cu Uniunea Europeanã’, a subliniat Andreea Poenaru, purtãtorul de cuvant al Administratiei Bazinale de Apã Prut-Barlad.