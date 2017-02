Subventiile pentru 2016 în agriculturã, date în platã

vineri, februarie 24, 2017, 3:00

Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) anuntã cã a demarat procesul de autorizare si platã efectivã a ANT 1 – Ajutoare Nationale Tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate în teren arabil. Începând de azi, 24 februarie, fermierii vor beneficia de primele plãti, chiar înainte de termenul anuntat initial, respectiv 28 februarie 2017. Ieri, guvernul a aprobat plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum si cuantumul acestora, pentru anul de platã 2016, astfel cã, în scurt timp, si crescãtorii de animale vor primi în conturi subventiile asteptate.

Mai repede decat era anuntat, Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale, prin Agentia de Plãti si Interventii a inceput plata Ajutoarelor Nationale Tranzitorii in sectorul vegetal pentru culturile amplasate in teren arabil – ANT1. Banii vor intra efectiv in conturile agricultorilor care au depus anul trecut cereri de subventie la APIA in cursul sãptãmanii viitoare. Conducerea APIA Vaslui sperã ca, panã pe data de 3 martie, sã finalizeze darea in platã a tuturor cerererilor eligibile depuse anul trecut. În campania 2016, la nivelul judetului Vaslui au fost depuse 22.841 de cereri unice de sprijin, pentru o suprafatã totalã eligibilã de 235.250 ha din totalul de 240.582 ha suprafatã utilizatã. Cuantumul ANT 1 este de 17,72 euro/ha, reprezentand echivalentul a 78,92 lei/ha, iar plãtile se fac in lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de cãtre Banca Centralã Europeanã in data de 30 septembrie 2016. Conform Hotãrarii de Guvern nr. 54/16 februarie 2017, plafonul aprobat pentru anul de platã 2016 pentru ANT1 este de 119.422.100 euro pentru 680.000 de fermieri, reprezentand echivalentul a 531.870.207 lei, si se alocã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale pe anul 2017. De aceste subventii beneficiazã fermieri activi, persoane fizice sau persoane juridice, universitãtile, institutele de cercetare, statiunile didactice, fermele, statiunile si fermele de cercetare si productie agricolã, statiunile de cercetaredezvoltare din domeniul agricol, care au care au cultivat in anul 2016 culturi in teren arabil. Si crescãtorii de animale vor primi subventiile mai repede ca anul trecut, dupã ce, in cadrul sedintei de Guvern de joi, 23 februarie, a fost adoptatã hotãrarea privind aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si a schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, precum si cuantumul acestora, pentru anul de platã 2016. Este vorba de plafonul pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, care se acordã pentru anul de platã 2016, in limita sumei de 189.609.057 euro, respectiv 844.462 mii lei, asigurat de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale pe anul 2017. Vor beneficia de aceastã mãsurã de sprijin fermierii care, in campania 2016, au depus cereri pentru schema decuplatã de productie in sectorul lapte, specia bovine, pentru schema decuplatã de productie in sectorul carne, specia bovine, sau pentru schema cuplatã de productie, speciile ovine/caprine. De asemenea, au fost alocate sumele necesare plãtii schemelor de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, crescãtorilor de bivolite de lapte, bovine, categoria taurine din rase de carne si metisii acestora, bovine, categoria vaci de lapte si pentru pentru speciile ovine/caprine. Cuantumul pentru ajutoarelor nationale tranzitorii si a schemelor de sprijin cuplat in sectorul zootehnic se calculeazã prin raportarea sumelor alocate prin hotãrarea de guvern la efectivul de animale determinate sau eligibile, respectiv la cantitãtile de lapte livrate si/sau vandute direct eligibile.