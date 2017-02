Structura anului scolar 2017-2018, în dezbatere publicã

joi, februarie 16, 2017, 3:00

Ministerul Educatiei a lansat în dezbatere publicã proiectul privind structura anului scolar 2017-2018, proiect supus consultãrii pânã pe 24 februarie. Anul scolar 2017-2018 va avea 36 de sãptãmâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrãtoare, structurate în 2 semestre. Conform proiectului, cursurile vor începe pe data de 11 septembrie 2017 si se vor încheia în data de 22 iunie 2018, mai putin elevii din anul terminal al gimnaziului si liceului, pentru care ultima zi de cursuri va fi 25 mai, respectiv 8 iunie.

Ministerului Educatiei a postat, pe site-ul propriu, proiectul privind structura anului scolar 2017-2018. Conform propunerilor, noul an scolar va avea douã semestre: semestrul I, cu o duratã de 19 sãptãmani, intre 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018, si semestrul al II-lea, cu o duratã de 17 sãptãmani, in perioada 12 februarie 2018 – 22 iunie 2018. În semestrul I, primul tronson de cursuri scolare se deruleazã intre 11 septembrie 2017 si 22 decembrie 2017 si este urmat de vacanta de iarnã, care va dura de sambãtã, 23 decembrie 2017, panã duminicã, 7 ianuarie 2018. În perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017, elevii clasele din invãtãmantul primar si grupele din invãtãmantul prescolar vor beneficia de o primã vacantã. Cursurile primului semestru vor fi reluate luni, 8 ianuarie 2018, si se vor incheia vineri, 2 februarie 2018. În perioada 3 februarie – 11 februarie 2018 elevii vor beneficia de vacanta intersemestrialã. Semestrul al II-lea tine de luni, 12 februarie, panã vineri, 22 iunie 2018, cu o vacantã de primãvarã, intre 10 si 22 aprilie. Vacanta de varã va debuta sambãtã, 23 iunie 2018, urmand ca noul an scolar, 2018 – 2019 sã inceapã luni, 10 septembrie. Pentru clasele terminale din invãtãmantul liceal, anul scolar va avea doar 32 de sãptãmani de cursuri si se va incheia in data de 25 mai 2018. Elelvii din ultimul an de gimnaziu vor invãta 34 de sãptãmani de cursuri, ultima zi de scoalã fiind 8 iunie 2018. Pentru invãtãmantul special, clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologicã, durata cursurilor este de 37 de sãptãmani, insumand 179 de zile lucrãtoare. Programul ßScoala Altfel’ va fi derulat, ca in anii precedenti, pe o perioadã de 5 zile, in cursul anului scolar, pentru invãtãmantul prescolar si primar: in perioadele 13 noiembrie – 24 noiembrie 2017, 26 februarie – 30 martie sau 14 mai – 8 iunie 2018. Pentru invãtãmantul gimnazial, liceal, profesional si postliceal, actiunile dedicate acestui program pot avea loc in perioadele 16 octombrie – 24 noiembrie 2017, 26 februarie – 30 martie sau 14 mai – 8 iunie 2018. De precizat cã intervalul aferent programului ßScoala altfel’ nu coincide cu perioada tezelor semestriale, care, ca in fiecare an scolar, se vor sustine cu cel putin 3 sãptãmani inainte de finalul semestrelor, dupã parcurgerea programei scolare. Proiectul privid structura anului scolar 2018 – 2019 este supus dezbaterii publice, punctele de vedere, propunerile sau sugestiile putand fi fãcute panã pe 24 februarie, inclusiv, pe adresa de e-mail: dezbateripublice@edu.gov.ro