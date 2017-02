Stimati vasluieni, nu mai aruncati murãturile în WC!

joi, februarie 2, 2017, 3:00

Locuitorii municipiului Vaslui riscã sã pericliteze o investitie de milioane de euro, care a vizat modernizarea sistemului de canalizare. În aceastã lunã, SC Aquavas SA Vaslui, in parteneriat cu autoritãtile locale, a pus in functiune o statia de epurare performantã, cu utilaje si tehnologii moderne, cu un impact semnificativ asupra protectiei mediului, dar si a calitãtii vietii orasului. Vasile Luca, sef serviciu in cadrul Aquavas Vaslui, spune cã incã mai sunt persoane care aruncã in sistemul de canalizare tot felul de lucruri, putand conduce, astfel, la avarierea utilajelor cu care este prevãzutã statia de epurare. ‘Sunt cazuri in care nu se respectã cerintele de functionare in bune conditii a sistemului de canalizare. Nu putem sti cine aruncã in canalizare moloz, murãturi, articole de imbrãcãminte etc. cu care se infundã subsolurile de la blocuri. Cei care fac modernizãri prin apartamente isi spalã sculele iar apa ajunge in sistemul de canalizare. Toate aceste deseuri menajere riscã sã blocheze sistemul de epurare’, a spus Vasile Luca. Pentru ca noua statie de epurare sã functioneze la parametrii proiectati, este absolut necesar ca apele uzate colectate de la cetãtenii vasluieni prin sistemul de canalizare sã indeplineascã anumite conditii de calitate. ßSistemele de canalizare sunt destinate exclusiv preluãrii apelor uzate menajere (ape rezultate din activitãti menajere, igienico-sanitare, din metabolismul uman), care nu trebuie sã continã deseuri destinate pubelei sau containerului de gunoi’, a mai spus Vasile Luca.