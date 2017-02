«Sprechen» sau nu «sprechen» nemteste maidanezii bârlãdeni?

marți, februarie 14, 2017, 3:00

Exasperati de numãrul tot mai mare de câini fãrã stãpân de pe strãzile Bârladului, mai multi locuitori din partea de nord a orasului încep sã punã la îndoialã afirmatiile asociatiei care se ocupã cu strângerea maidanezilor si darea lor spre adoptie, în Germania. Oamenii spun cã, de la o zi la alta, numãrul patrupedelor creste vãzând cu ochii, ceea ce înseamnã fie cã adoptiile nu se produc, fie numãrul raportat de responsabili este mult mai mic.

Zeci de oameni din zonele ‘Fepa’, Grãdinã’ sau ‘Stadion’ au luat atitudine (oare pentru a cata oarã?) si s-au adresat in scris atat redactiilor ziarelor locale, cat si responsabililor din Primãria Barlad, care trebuie sã verifice activitatea prestatã de Asociatia ‘Seelen fur Seelchen’ Barlad. Dacã initial lumea s-a arãtat scandalizatã de aparitia in oras a unor patrupede agresive, recent apãrute in peisaj si aciuate in preajma unor institutii de invãtãmant sau a pietelor, de aceastã datã, oamenii sunt ingrijorati de numãrul foarte mare al cainilor de pe strãzi. ‘Bunã ziua! Stimatã redactie, revenim din nou poate la cea mai delicatã problemã a Barladului: maidanezii. Vã trimitem anexat un colaj cu cateva fotografii in care se vede cã autoritãtile nu fac nimic in aceastã problemã. Aceastã asociatie cu care primãria are contract nu face nimic sã ii ia de pe strãzi! Papã banii primãriei degeaba! Se laudã cã trimite cainii in Germania, dar a verificat cineva lucrul acesta? Noi credem cã le dau drumul pe strãzi! Cel putin in Zona ‘Fepa’, unde sunt fãcute fotografiile, s-au inmultit peste mãsurã. Aici, fie sunt adusi, fie eliberati de aceastã asociatie! Poate se sesizeazã cineva din primãrie, dupã ce publicati articolul, si verificã dacã, intradevãr, cainii sunt sau nu trimisi in Germania. Vã multumim in numele locatarilor din Zona ‘Fepa’, care sunt disperati de maidanezi!’, se aratã intrun mesaj expediat cãtre redactia noastrã.

Raportul zice ca da, iar primaria, ca verifica

Pentru informarea completã a locuitorilor Barladului care au ridicat problema maidanezilor in numãr din ce in ce mai mare de la o lunã la alta, primarul Dumitru Boros a solicitat asociatiei in cauzã, la inceputul acestui an, un raport de activitate detaliat. A fost luatã in discutie perioada iulie-decembrie 2016, adicã exact de la momentul in care a fost semnat contractul cu ‘Seelen fur Seelchen’ Barlad. Prin urmare, potrivit raportului, in intervalul mentionat s-au capturat, deparazitat, vaccinat antirabic si microcipat 287 de maidanezi. Totodatã, s-au sterilizat 21 femele si 115 masculi. Pentru toate aceste operatiuni, la care se mai adaugã si cele de vidanjare de la padocuri, municipalitatea a plãtit din iulie panã la finele anului trecut putin peste 58.000 lei. Trebuie remarcat insã cã, in paralel, asociatia a sterilizat gratuit alti 287 de caini cu stãpan si a finantat din donatii si sponsorizãri (peste 103.000 lei) primite din Germania si construirea a 250 noi locuri in padocuri, pe un teren pus la dispozitie gratuit de primãrie. Cat despre adoptii, aceeasi asociatie mai spune cã de pe 18 iulie 2016 si panã la finele lunii ianuarie 2017 au luat calea Germaniei peste 220 de caini fãrã stãpan, capturati de pe strãzile Barladului. În plus Seelen fur Seelchen’ Barlad a mai informat conducerea orasului, prin acelasi raport, cã partenerul german ar vrea sã ridice numãrul de adoptii, de la 40 de caini lunar, la 60 sau chiar 80 lunar. De altfel, si primãria a intervenit in privinta acestui aspect, obligand asociatia in cauzã, prin modificarea unor prevederi din contract, sã captureze cel putin 40 de caini in fiecare lunã. Primarul Dumitru Boros si-a motivat interventia pe contract prin faptul cã problema maidanezilor a devenit ingrijorãtoare, atat pentru localnici, cat si pentru municipalitate. ‘Îngrijorarea cetãtenilor este justificatã, indiferent de zona in care ar locui, atat timp cat numãrul cainilor fãrã stãpan pare, pe bunã dreptate, a creste de la o zi la alta. În aceste zile, dupã cum am fost informat, se captureazã in zonele centrale ale orasului, dar asta nu inseamnã cã doar acolo sunt probleme. Cat despre numãrul de adoptii, pot sã asigur barlãdenii cã voi verifica personal aspectele semnalate, in primul rand pentru a ne asigura cã sunt respectate intocmai prevederile contractuale, cat mai ales pentru a vedea concret ce pasi am reusit sã facem in rezolvarea acestei probleme atat de apãsãtoare pentru toatã lumea’, ne-a declarat primarul Dumitru Boros. Indiferent de numãrul cãinilor sterilizati sau de cel al cainilor adoptati si ‘exportati’ in Germania, realitatea de pe strãzile Barladului este urmãtoarea: de la o zi la alta sunt din ce in ce mai multi maidanezi ‘noi’ in oras. Acest lucru inseamnã, in opinia responsabililor, cã animalele sunt aduse aici din alte localitãti. Temerea este intãritã, din nou, de realitate. Spre exemplu, anul trecut, cu ocazia actiunilor de capturare, ‘Seelen fur Seelchen’ Barlad a gãsit in teritoriu si trei caini microcipati, unul inregistrat in comuna Ivesti, un altul in comuna Banca si unul in comuna Bãlãsesti, judetul Galati. Pe cale de consecintã, cei din asociatie au cerut ajutorul barlãdenilor, in vederea identificãrii persoanelor care aduc si abandoneazã caini fãrã stãpan pe strãzile orasului. Astfel, oricine va prezenta o dovadã foto/video in acest sens ar putea fi recompensat chiar cu 500 lei, dupã identificarea vinovatilor. Odatã rezolvatã aceastã problemã, dupã cum mai sustin cei de la ‘Seelen fur Seelchen’, pentru rezolvarea definitivã a neplãcerii numite ‘caini maidanezi’ mai rãmane de actionat intens in gospodãriile populatiei, unde s-a estimat cã sunt peste 6.000 de caini, din care jumãtate sunt femele care pot fãta, anual, peste 30.000 de pui. ‘Evident, mare parte din acestia ajung, ulterior, pe strãzi, dacã nu se intervine rapid cu sterilizarea’, mai sustin cei din asociatie.