«Spaima Negrestiului» a ajuns iar dupã gratii

miercuri, februarie 8, 2017, 3:00

În asteptarea finalizãrii, la Curtea de Apel Iasi, a contestatiei cu privire la condamnarea la 8 ani de închisoare pentru trafic de persoane, sentintã datã de judecãtorii vasluieni, Stefãnel Radu Sãvutã a «uitat» sã respecte obligatiile arestului la domiciliu. În consecintã, magistratii ieseni au dispus arestarea preventivã pentru 30 de zile a proxenetului, perioadã care s-ar putea transforma într-o lungã sedere dupã gratii, dat fiind cã pronuntarea în acest dosar este anuntatã peste câteva zile.

În luna mai 2015, negresteanul Stefãnel Radu Sãvutã, era condamnat la opt ani de inchisoare cu executare pentru cã a obligat prin violentã patru tinere, dintre care douã minore, sã se prostitueze. Imediat, individul a fãcut apel impotriva acestei sentinte, apel care incã este pe rolul Curtii de Apel Iasi, dupã ce judecãtorii au dispus reanalizarea tuturor probelor aflate la dosar si audierea martorilor. Încã de la inceput, mai bine de un an si jumãtate, Sãvutã, poreclit ‘Spaima Negrestiului’, a fost plasat in arest la domiciliu, pe care l-a pãrãsit de cateva ori, cu permisiunea judecaãtorilor, pentru a se duce la un spital din Iasi. Zilele trecute, proxenetul a uitat sã mai respecte obligatiile arestului la domiciliu, astfel cã, pentru prima datã de la retinerea sa, proxenetul a fãcut cunostiintã cu gratiile, judecãtorii ieseni dispunand arestarea sa preventivã pentru 30 de zile. Sederea in inchisoare a lui Stefãnel Radu Sãvutã s-ar putea prelungi mult mai mult, dat fiind cã, pe data de 9 februarie, este anuntatã pronuntarea sentintei definitive in acest dosar. Individul a fost retinut in luna iulie 2015, de cãtre procurorii DIICOT sub acuzatiile de trafic de minore si trafic de persoane. Individul racolase patru tinere, dintre care douã minore, in varstã de 15, respectiv 17 ani, provenite din familii sãrace, pe care, sub amenintãri si bãtãi, le-a obligat sã se prostitueze in moteluri din zona Sucevei. Una dintre fete pur si simplu vandutã unor traficanti de carne vie din Germania, unde a fost, la fel, obligatã sã-si vandã trupul. Banii fãcuti de victimele sale erau insusiti de proxenetul negrestean care, in cazul in care fetele nu aduceau destul profit sau refuzau sã se culce cu clientii, le snopea in bãtaie. Sãvutã mai fusese implicat in diverse scandaluri in orasul Negresti, ultima datã, in anul 2014, dand foc unui depozit de furaje apartinand fostei sale sotii, insã de fiecare datã a rãmas in libertate. În afara condamnãrii la 8 ani de inchisoare, judecãtorii au mai decis confiscarea sumei de 3.000 de euro gãsitã cu ocazia perchezitiilor efectuate de procurorii DIICOT in iulie 2015, bani proveniti din exploatarea sexualã a uneia dintre victime, dar si plata, de cãtre condamnat, a sumei de 50.000 lei drept daune morale cãtre o altã victimã, singura care s-a constituit parte civilã in proces.