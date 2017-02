Soferul prins la o lunã dupã comiterea unui accident mortal, (doar) în arest la domiciliu!

miercuri, februarie 22, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a întors sentinta Judecãtoriei Vaslui, de arestare preventivã pentru 30 de zile, datã pe numele lui Marian Lupãsteanu, cercetat pentru ucidere din culpã si pãrãsirea locului accidentului, si a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu. Individul a accidentat mortal, pe 14 ianuarie, la Rebricea, o femeie ce mergea de mânã cu fiica ei pe marginea soselei si, timp de o lunã, s-a sustras cercetãrilor. Dupã îndelungi cãutãri, în care politistii au depus eforturi considerabile, Lupãsteanu a fost identificat si retinut la Ciurea, acolo unde ascunsese într-un grajd masina avariatã în urma accidentului.

În seara de 14 ianuarie, o femeie in varstã de 34 de ani care se deplasa spre casã, de manã cu fiica sa in varstã de 14 ani, pe marginea DJ 248, in localitatea Rebricea, a fost lovitã in plin de un autoturism care se deplasa cu vitezã mare. Soferul nu a schitat nici un gest sã opreascã si si-a continuat goana, dispãrand in noapte. Evenimentul a fost anuntat la 112 de un participant la trafic, iar ambulantierii sositi la fata locului nu au putut decat sã constate decesul victimei. Imediat, politistii vasluieni au demarat o amplã actiune de identificare a soferului vinovat de producerea accidentului, insã acesta a fost prins abia dupã o lunã, timp in care au fost verificate sute de masini, s-au vizionat inregistrãri video ale camerelor video amplasate pe drumurile publice si ale unor institutii din comunele din vecinãtate, cãutãrile fiind extinse si in alte 4 judete. Într-un sfarsit, sãptãmana trecutã, a fost gãsit soferul ucigas, in persoana lui Marian Lupãsteanu, un tanãr de 29 de ani din comuna Ciurea, judetul Iasi, care, dupã producerea accidentului, a ascuns masina avariatã in urma impactului intr-un grajd. Pe caroseria masinii sau gãsit urme de sange, expertiza arãtand cã este vorba de sangele victimei. Lupãsteanu a fost retinut si ulterior, pe 17 februarie, prezentat magistratilor Judecãtoriei Vaslui cu propunerea de arestare preventivã pentru ucidere din culpã si pãrãsirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia. Judecãtorii au admis propunerea procurorilor de arestare preventivã a soferului ucigas, sentintã contestatã imediat de inculpat. La Tribunalul Vaslui, instantã care luni, 20 februarie, a judecat contestatia, mare surprizã! Judecãtorii s-au arãtat mai mult decat ingãduitori fatã de cel care, dupã ce a omorat un om, s-a ascuns timp de o lunã, ba, mai mult, neagã acuzatiile, in ciuda tuturor probelor, mai mult decat evidente. Prin sentinta Tribunalului Vaslui, care este definitivã, Lupãsteanu a fost eliberat din arest preventiv la doar 3 zile de la arestare si plasat in arest la domiciliu pentru o perioadã de 30 de zile. În aceastã perioadã, acuzatul nu va avea voie sã pãrãseascã apartamentul in care locuieste, din satul Lunca Cetãtuii, comuna Ciurea, decat pentru a se prezenta in fata organelor de anchetã sau a instantei, fiindu-i interzis sã ia legãtura cu familia victimei.