Sofer fara permis, prins dupa o urmarire pe strazi le Bârladului

marți, februarie 14, 2017, 3:00

Vinerea trecutã, politisti din cadrul Biroului Rutier Barlad, in timp ce supravegheau si controlau traficul rutier, au efectuat semnal regulamentar de oprire conducãtorului unui autoturism care circula pe strada Al. I. Cuza. Întrucat acesta a refuzat sã opreascã, politistii au plecat in urmãrirea sa. Conducãtorul auto a fost identificat in persoana lui Marius P., de 22 de ani, din comuna Fãlciu. Cu ocazia verificãrilor efectuate, politistii au constatat cã tanãrul nu posedã permis de conducere, iar valabilitatea autorizatiei de conducere a autoturismului in cauzã era expiratã. Pe numele acestuia a fost intocmit dosar penal in conformitate cu prevederile articolelor 334 alin. 1 si 335 Cod Penal.