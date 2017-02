Sinucidere misterioasã a unui cunoscut om de afaceri husean

luni, februarie 20, 2017, 3:00

O veste groaznicã a socat comunitatea din Husi: vineri, Ciprian Melinte, un cunoscut si apreciat om de afaceri din localitate, si-a pus capãt zilelor. Trupul sãu a fost descoperit spanzurat de o grindã in posul restaurantului Empire, pe carel patrona, de un partener de afaceri, alertat de sotia lui Melinte care era ingrijoratã cã acesta nu rãspundea la telefon. Masina, in care se aflau telefonul, era parcatã in apropierea localului, desi parcarea unitãtii era goalã, lucru care l-a pus pe ganduri pe prietenul lui Melinte, care l-a cãutat in tot localul, descoperindu-l, in jurul orelor 13.30, in pod. Din cate se pare, omul de afaceri sosise la Empire inaintea angajatilor, dupã ce anterior isi cumpãrase franghia cu care si-a pus capãt zilelor. ‘Apelul la 112 a fost fãcut la ora 13, 40, iar la fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si Ambulantei. A fost gãsit un bãrbat in varstã de 41 de ani, spanzurat in podul unui restaurant. În ciuda manevrelor efectuate, ambulantierii nu au putut decat sã constate decesul. Aparent, nu sunt suspiciuni in privinta cauzelor mortii, insã politistii Serviciului de Investigatii Criminale au deschis o anchetã, pentru a se stabili cele intamplate’, au declarat reprezentatii IPJ Vaslui. Trupul neinsufletit a fost transportat la Serviciul de Medicinã Legalã in vederea efectuãrii necropsiei. Inginer de profesie, Ciprian Melinte, in varstã de 41 de ani, era cunoscut in special datoritã firmei sale producãtoare de mobilã si decoratiuni interioare, SC Cipval SRL, una dintre cele mai importante din municipiul Husi, castigãtoare, in decursul anilor, a mai multor premii la Gala Oamenilor de Afaceri. Avea o cãsãtorie fericitã, impreunã cu sotia, cunoscut cadru didactic la Colegiul National ‘Cuza Vodã’, si douã fetite. Apropiatii spun cã, in ultima perioadã, Melinte era ingrijorat din cauza unui control pe care fiscul il fãcea la firmele sale, acesta, impreunã cu problemele financiare din ultima perioadã, fiind un posibil motiv al sinuciderii. Dumnezeu sã il ierte!