Si vasluienii contribuie la reabilitarea sistemului de apã si canalizare!

joi, februarie 23, 2017, 3:00

Vasluienii contribuie in mod direct la dezvoltarea si reabilitarea sistemului de apã si canalizare din municipiu, asta dupã ce, incã din 2014, in structura preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apã, canalizare si epurare a fost inclusã o cotã totalã de 8,5% in acest sens. Practic, in afara costului efectiv de furnizare a apei potabile si de preluare a apei menajere, consumatorii mai achitã 7% din valoarea facturii lunare pentru dezvoltarea, modernizarea si retehnologizarea retelelor, dar si o redeventã, de 1,5% din facturã. Respectiva redeventã este in fapt costul concesionãrii, cãtre utilizatorii casnici sau industriali, a serviciilor publice de alimentare cu apã, canalizare si epurare prestate de operatorul SC Aquavas SA – Sucursala Vaslui, respectiv a retelei de pe domeniul privat al utilizatorilor. Banii stransi astfel, cativa lei lunar, in cazul con sumatorilor casnici, au o destinatie precisã, de finantare a lucrãrilor si dotãrilor proprii, ori, in cazul rede ventei, pentru lucrãri in sistemele conce sionate de alimentare cu apã, canalizare si epurare. Planul de lucrãri propus de operatorul Aquavas este aprobat in fiecare an de Consiliul Local al municipiului Vaslui. Pentru anul 2017, Aquavas estimeazã cã va colecta, prin facturare, suma de 992.377 lei din cota de 7%, si 212.652 lei din redeventa de 1,5%, in total putin peste 1,2 milioane lei, bani destinati dezvoltãrii, modernizãrii si retehno logizãrii sistemului de alimentare cu apã canalizare si epurare. Din banii de redeventã, cea mai mare parte, 191.387 lei, vor fi destinati reabilitãrii si extinderii retelelor concesionate utilizatorilor, in timp ce, din cota de 7%, peste 600 mii lei vor fi folositi pentru achizitionarea de utilaje, echipamente ori aparaturã de laborator necesarã verificãrii calitãtii apei, sau pentru plata ratelor utilajelor achizitionate in anii anteriori. Tot din acesti bani, va fi achizitionatã o nouã cisternã de 10 tone pentru transportul apei potabile si a unei autospeciale de transport clor. Restul de 386 mii lei din cota de 7% colectati prin facturile emise consumatorilor vasluieni vor fi folositi pentru separarea, in vederea contorizãrii separate a mai multor scãri de bloc ori utilizatori, si reabilitarea canalizãrii la mai multe blocuri din Vaslui, pe o lungime totalã de 205 m. În afara lucrãrilor curente de reparatii la reteaua existentã, acestea sunt cam singurele investitii din bugetul propriu ce vor fi derulate de Aquavas Sucursala Vaslui pentru acest an. La ele se adaugã lucrãrile ce vor fi realizate de Aquavas in cadrul proiectului finantat prin Programul Operational Infrastructurã Mare (POIM) 2014-2020: ßReabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerãrile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti din judetul Vaslui’, cu o valoare totalã de aproape 356 milioane lei. Pentru municipiul Vaslui, in cadrul acestui program, este prevãzutã extinderea, cu 54,9 kilometri a retelei de apã, si construirea a 310 cãmine de vane, 2.460 cãmine contorizare, 491 hidranti de incendiu si 4 statii intermediare de clorinare. Indirect, vasluienii contribuie si la implementarea acestui proiect, prin impozitul pe venit sau TVA-ul plãtit cãtre stat, din a cãrui buget se asigurã o parte din finantarea necesarã, restul fiind finantare euro peanã.