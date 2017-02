Sezãtoare la Muzeul etnografic Solesti

marți, februarie 7, 2017, 3:00

A devenit o traditie ca, în fiecare an, în anotimpul de iarnã, în comuna Solesti sã se desfãsoare sezãtoarea «Traditii în actualitate», organizatã de Primãria Solesti, Centrul Cultural «Elena Cuza» Solesti, în parteneriat cu Centrul Creatiei Populare Vaslui si Palatul Copiilor Vaslui.

La aceastã activitate, aflatã deja la a noua editie, au participat mesteri populari, membrii ansamblului de cantece si dansuri ‘Solestenii’, elevii de la cercul de muzicã popularã al Palatului Copiilor Vaslui. Pentru buna desfãsurare si reusita acestui eveniment, un rol important l-au avut primarul comunei Solesti, Mona Bujor, si viceprimarul Daniel Ababei, care sprijinã permanent activitãtile culturale din comunã. La Solesti s-a reinnodat traditia sezãtorilor de altã – datã, copiii si tinerii avand astfel prilejul de a invãta de la cei mai in varstã diverse mestesuguri popu lare. Vechile cantece, pro verbe sau strigãturi au reinviat incã o datã, readu cand in memoria partici pantilor atmosfera de altã datã. Fetele si femeile au lucrat la rãzboiul de tesut, la torsul si scãr mãnãtul lanei, arta imple titului si cusutului, in timp ce bãrbatii s-au ocu pat cu confectionatul hamurilor pentru cai, a opincilor, pi sa tul graului la piuã, imple titul rogojinelor din pãnusi de porumb uscate. Pentru a crea un cadru specific, sezãtoarea s-a organizat in Muzeul etnografic din lo ca li tatea Satu Nou, comuna Solesti. Camera in care a avut loc a fost impodobitã cu covoare, lãicere, pro soa pe, carpete, ladã de zestre, toate donate de te sãtoarele din satele Solesti si Satu Nou. În timpul lucrului, sãtenii au cantat piese folclorice vechi care s-au pãstrat panã in zilelele noastre, s-au rostit ghicitori, proverbe, strigãturi. S-a si dansat, ca la o adevãratã sezãtoare din vechime. Pauzele au fost prilej pentru gustarea diferitelor preparate culinare, atmosfera fiind inveselitã de rapsodul popular Ioan Luca, cunoscut pentru abilitatea sa de a canta din trei instrumente deodatã, solz, acordeon si tobã. Anul acesta, in cadrul sezãtorii au fost prezenti si un numãr de 35 de fotografi din judetul Vaslui, insotiti de cunoscutul fotograf profesionist Sorin Onisor, Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui, si Lucian Onciu, directorul Centrului Creatiei Populare Vaslui, care au surprins mo mente frumoase din cadrul sezã torii, iar fotografiile reali zate vor fi prinse intr-un album foto al judetului Vaslui. Membrii Ansamblului folcloric ‘Floarea Dorului’, de la Palatul Copiilor Vaslui, au avut un dublu rol, ca mesteri in arta cusãturilor si impletitu tilor, dar si oferindu-ne momente plãcute din folclorul local, alãturi de taraf. Meritul principal il are profesorul Adrian Cãlin, care coordoneazã cu multã dãruire acest an samblu, dar sã nu uitãm si de pãrintii copiilor, care ii sprijinã si ii insotesc mereu. ‘Sezãtoarea a constituit unul din obiceiurile cu rol foarte important in viata socialã a satului. Cei tineri au prilejul sã preia de la cei mai in varstã mestesugurile, cantecele si strigã turile vechi. Îmi doresc ca sãtenii din Solesti sã constientizeze ce important este sã-si tinã treze traditiile si obice iurile, sã-si pãstreze hai nele de port, uneltele vechi de lucru, iar cele douã generatii, tineri si bãtrani, sã se intalneascã, sã lucreze impreunã, sã povesteascã, sã fie o co mu nitate inche gatã. Multu mesc tuturor care au spri jinit aceastã activitate, in special doam nei primar Mona Bujor si domnului viceprimar Daniel Ababei’, a declarat Costel Adam, directorul Centrului Cultural ‘Elena Cuza’, din Solesti.