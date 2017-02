Sesiuni active de primire a proiectelor prin PNDR 2020

miercuri, februarie 8, 2017, 3:00

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primeste în cadrul sesiunilor deschise în 2016 si continuate în 2017, solicitãri prin Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru finantarea investitiilor în sectorul zootehnic (submãsura 4.1), pentru proiecte de cooperare în sectorul agricol si cel pomicol (submãsurile 16.4 si 16.4a). Pânã la data de 15 mai, se mai pot depune cereri de finantare pentru cedarea terenurilor în vederea comasãrii suprafetelor prin intermediul submãsurii 6.5 – Schemã pentru micii fermieri. Fermierii care vor sã facã împãduriri si depun proiecte în acest sens pânã la 31 martie 2017 pot beneficia de o finantare maximã, pentru un proiect, de 7 milioane de euro.

Solicitantii de finantare europeanã nerambursabilã mai pot de – pune, panã la data de 28 februarie 2017, ora 16.00, proiecte pentru investitii in sectorul zootehnic din cadrul submãsurii (sM) 4.1 – Investitii in exploatatii agricole. Pentru se si – unea in curs, deschisã incepand cu 15 decembrie 2016, alocarea bugetarã aferentã sectorului zootehnic este de 75 de milioane de euro. Panã in acest moment, AFIR a primit on-line solicitãri de finantare in valoare de peste 49 milioane de euro. O altã sesiune activã panã pe 28 februarie 2017, ora 16.00 este cea pentru submãsurile ce vizeazã cooperarea, respectiv sM 16.4 si sM 16.4a. Toti cei interesati pot depune proiecte privind cooperarea orizontalã si verticalã intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol prin intermediul celor douã submãsuri. Alocarea bugetarã stabilitã pentru aceastã sesiune de primire a proiectelor, deschisã incepand cu 16 decembrie 2016, este de 4 milioane de euro (2 milioane pentru fiecare sub – mãsurã). În cadrul sesiunii deschise, panã in prezent, au fost depuse proiecte in valoare de aproximativ 500.000 euro. O altã sesiune deschisã este pentru Schema de ajutor de stat ‘Spri jin pentru prima impãdurire si crearea de suprafete impãdurite’, din cadrul PNDR 2014-2020. Sprijinul financiar acordat fermierilor ca valoare fixã este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru impãdurirea de terenuri agricole si neagricole, sub forma a douã prime. Prima de infiintare a plantatiilor forestiere acoperã si costurile de elaborare a proiectului tehnic de impãdurire. Se acordã, de asemenea, o primã anualã, care acoperã lucrãrile de intretinere a plantatiilor pe o peri oadã de maximum sase ani panã la inchiderea stãrii de masiv, efectuarea a douã lucrãri de ingrijire a arbo – retelor dupã inchiderea stãrii de masiv si pierderile de venit agricol pentru o perioadã de 12 ani pentru suprafata impãduritã. Suma totalã disponibilã pentru aceastã schemã este de 50 milioane euro, iar finan tarea maximã ce poate fi accesatã, pentru un proiect, este de 7 milioane euro. O altã mãsurã ce poate fi accesatã, Schema pentru micii fermieri – sM 6.5, are ca scop comasarea terenurilor agricole prin cedarea suprafetelor. Cererile de finantare in cadrul acestei Scheme pot fi depuse panã la data limitã de 15 mai 2017, ora 16.00. Aceastã submãsurã a fost lan satã pentru prima oarã in luna decembrie a anului trecut. Alocarea bugetarã stabilitã pentru sM 6.5 este de 112,3 milioane de euro. Sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii sM 6.5 se acordã sub formã de platã anualã incepand cu anul semnãrii Contractului de Finantare si panã la data de 31.12.2020. Valoarea sprijinului ajunge panã la 1.500 de euro/ an si reprezintã 120% din suma anu – alã pe care fermierul a primit-o in ulti mul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I. Beneficiarii eligibili in cadrul acestei submãsuri sunt micii fermieri care au aplicat cel putin un an Schema simplificatã pentru micii fermieri din Pilonul I, implementatã prin APIA, si care doresc sã cedeze exploatatia agri colã prin contract de arendã pe minim 20 de ani, prin contract de van zare – cumpãrare sau prin act de donatie. Modalitatea de depunere a proiectelor de investitii este cea online pe pagina oficialã a Agentiei, www.afir.info, pentru toate submãsurile mentionate mai sus. Pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantãrii, solicitantii pot consulta gratuit Ghidul Solicitantului, pe site-ul Agentiei, la sectiunea ßInvestitii PNDR’, in pagina dedicatã fiecãrei submãsuri de finantare in parte.