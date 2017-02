Sentintã definitivã pentru minorul care a violat un copil de 12 ani: 4 ani cu executare!

luni, februarie 27, 2017, 3:00

În vara anului trecut, Vasile Pletea, deja recidivist la doar 17 ani, a violat si supus la perversiuni sexuale un bãiat de 12 ani, drept pentru care a fost condamnat de judecãtorii bârlãdeni la 4 ani de închisoare. La momentul respectiv, Pletea ar fi trebuit sã fie internat într-un centru educativ pentru minori, dupã ce fusese condamnat pentru furt calificat si tâlhãrie, el fiind membru al gãstii de hoti minori condusã de un militar bârlãdean.

În luna iunie 2016, Vasile Pletea, un tanãr de 17 ani, din Bãltãteni, comuna Bãcani, a acostat un bãiat de 12 ani ce venea de la magazinul din sat si, sub amenintarea cu moartea, l-a dus pe un camp, unde l-a violat si supus la perversiuni sexuale. La sfarsit, victima a fost amenintatã cu moartea dacã a povesti cuiva despre cele intamplate. Cu toate acestea, la intoarcerea acasã, bãiatul a povestit mamei prin ce a trecut, iar femeia a anuntat imediat Politia. Afland cã este cãutat, tanãrul violator a fugit de acasã si, timp de cateva zile, a stat ascuns pe campurile din apropiere, fiind prins de politisti pe raza localitãtii Ivesti. Pe langã faptul cã si tatãl agresorului avea la activ o condamnare, in 2007, pentru fapte de acceeasi naturã, respectiv coruptie sexualã, Vasile Pletea, la doar 17 ani, era cunoscut in sat pentru fapte antisociale, fiind in atentia DGASPC tocmai din cauza problemelor sale de comportament. Mai mult, individul avea deja o condamnare la activ, primitã cu un an inainte, pentru talhãrie si complicitate la furt calificat, fiind unul din membrii unei gãsti de hoti minori condusã de un militar angajat al unitãtii militare din Barlad care, in 2014, teroriza cetãtenii municipiului si a comunelor din apropiere. Pentru fapta respectivã, Pletea fusese condamnat initial de Tribunalul Vaslui la asistare zilnicã timp de 6 luni, sentintã majoratã, in octombrie 2015, de Curtea de Apel Iasi, la internarea intr-un centru educativ pentru minori, timp 3 ani. Cu toate acestea, chiar si dupã viol, individul a rãmas in libertate, fãrã ca asupra sa sã se instituie vreo mãsurã preventivã! Acuzat de viol, Vasile Pletea a fost condamnat, in luna decembrie, de cãtre judecãtorii barlãdeni, la o pedeapsã de 4 ani de inchisoare si plata a 10.000 lei drept daune morale cãtre familia victimei, sentintã pe care atat el, cat si procurorii au contestat-o. Zilele trecute, Curtea de Apel Iasi a dat sentinta definitivã in dosarul de viol, si, desi a admis apelul condamnatului, acesta a nu obtinut nici o reducere de pedeapsã. Mai mult, instanta a decis ca pedepasa anterioarã, pentru furt si talhãrie, sã fie executatã tot in penitenciar, nu intr-un centru educativ pentru minori! Sentinta fiind definitivã, Pletea a ajuns, in sfarsit, acolo unde-i este locul, dupã gratii!