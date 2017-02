Sedintã fulger a CJ, pentru investitii de 50 milioane de lei

marți, februarie 14, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui s-a reunit, ieri, în sedintã extraordinarã pentru a actualiza indicatorii tehnico-economici ai mai multor investitii. Operatiunea a fost urgentã si necesarã în conditiile în care TVA a scãzut la 19% iar Ministerul Dezvoltãrii solicita dosarele pânã la 15 februarie. Investitiile pentru care s-au aprobat indicatorii economci se ridicã la 50 milioane de lei, vizând modernizarea unor drumuri judetene, sistemele de apã si canalizare si centrul cultural.

Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a aprobat ieri, intr-o sedintã extraordinarã, mai multe hotãrari prin care au fost actualizati indicatorii tehnico-economici ai mai multor obiective de investitii. Este vorba despre mai multe drumuri judetene, Reabilitarea sistemului de apã si canal din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, Centrul Cultural din fosta Casa a Armatei Vaslui. Modificãrile au fost necesare in contextul in care prin Legea nr. 277/2015 privind Codul Fiscal se prevede faptul cã TVA-ul scade de la 20 la 19%. Mariana Vieru, director in cadrul Directiei Tehnice din CJ Vaslui, a precizat cã Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice a transmis adresa nr. 7552/2017, in care se precizeazã cã termenul de depunere a documentelor este data de 15 februarie 2017. ‘Toate aceste investitii sunt finantate prin OUG 28/2013 privind programul national de dezvoltare localã. Pe langã modernizarea drumurilor judetene, construirea noului centru cultural, in cadrul proiectului de reabilitare a sistemului de apã si canal avem in curs o lucrare la Barlad si montarea unor statii de pompare a apei uzate la Husi. Finantarea pentru toate aceste investitii se ridicã la 50 milioane de lei’, a explicat Mariana Vieru.

Primul venit, primul servit

Operatiunea de actualizarea a indicatorilor tehnico-economici este extrem de importantã, in conditiile in care sumele aferente investitiilor sunt limitate. De regulã, se prevede un buget pentru investiti la nivel national, iar beneficiarii care se prezintã primii pentru decontarea facturilor primesc imediat banii. În momentul in care fondurile se epuizeazã, firmele care au efectuat lucrãrile rãman cu sume de recuperat de la bugetul de stat. De altfel, aceeasi situatie a fost si anul trecut, cand Ministerul Dezvoltãrii a anuntat cã nu mai plãteste decat facturile emise panã la sfarsitul lunii septembrie 2016. La vremea respectivã, restantele la plata lucrãrilor efectuate in judetul Vaslui se ridicau la peste 150 miliarde de lei vechi. ‘Avem lucrãri pentru care s-au sistat plãtile. Este o situatie delicatã, si sperãm sã fie rezolvatã panã la sfarsitul anului, sã nu se intre in noul an cu probleme. Aceste probleme au un corespondent in licitatiile viitoare, dacã o firmã nu are profit nu va mai putea participa la alte licitatii’, spunea Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. Abia dupã a doua rectificare a bugetului consolidat al statului care a fost operatã in noiembrie 2016, respectivele firme si-au incasat sumele cuvenite.

Drumuri în reparatii

Consilierii judeteni au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea si modernizarea mai multor tronsoane de drumuri judetene, printre care DJ 284: DN 24 B (Husi) – Epureni – Duda – Fundãtura – Arsura DN 28 (Ghermãnesti); DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albesti – Idrici de Sus – DJ 244 A; DJ 246 A: DN 24 (Moara Domneascã) – Feresti – Bereasa – DJ 247 (Tãtãrãni); DJ 242 F; DJ 244 J, DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costesti); reparatii pod pe DJ 244 – paraul Sãrãteni; DJ 243 C (Mãrãsesti) – Voinesti; DJ 244 L: DJ 244 D (Tãbãlãiesti) – Averesti; DJ 245: DN 24 (Barlad) Vulpãseni – Buda – Morãreni – Floresti – Oprisita (DN 2 F). Din cei 1.000 de kilometri de drumuri judetene din judetul Vaslui, doar 25% mai sunt din pãmant. În general, este vorba despre segmente de drum care trec prin pãduri sau prin zone agricole.