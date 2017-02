Scolile organizeazã Ziua portilor deschise, pentru copiii care vor fi înscrisi în clasa pregãtitoare

joi, februarie 23, 2017, 3:00

Începând de astãzi, pânã pe 2 martie inclusiv, scolile în care se desfãsoarã cursuri pentru clasa pregãtitoare vor organiza evenimente de tipul „Ziua portilor deschise”, astfel încât pãrintii si copiii sã poatã vizita spatiile scolare si sã discute cu cadrele didactice, a informat Ministerul Educatiei Nationale.

ßÎn clasa pregãtitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de sase ani panã la 31 august 2017, inclusiv. La solicitarea pãrintilor, copiii care implinesc varsta de sase ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv, pot fi inscrisi dacã evaluarea dezvoltãrii psihosomatice atestã pregãtirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregãtitoare’, a precizat Ministerul Educatiei Nationale intr-un comunicat. Prima etapã de inscriere a copiilor in invãtãmantul primar (completarea/depunerea cererilor) are loc in perioada 27 februarie – 16 martie, iar a doua etapã, in intervalul 24 – 30 martie. Evaluarea dezvoltãrii psihosomatice a copiilor se efectueazã sub coordonarea Centrului Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã (CJRAE), in perioada 22 februarie – 14 martie. Fiecare locuintã este arondatã unei unitãti de invãtãmant din proximitate – scoala de circumscriptie. Inspectoratul Scolar Judetean are responsabilitatea organizãrii sau, dupã caz, a reorganizãrii circumscriptiilor. Tot Inspectoratul Scolar va solutiona orice situatie legatã de inscrierea in invãtãmantul primar, in interesul educational al elevului si in limitele legii, mai precizeazã ministerul. ßInspectoratele scolare si unitãtile de invãtãmant au obligatia de a asigura permanent, corect si cat mai rapid informarea si consilierea pãrintilor pe tema prevederilor legii si ale metodologiei. Circumscriptiile scolare, planul de scolarizare, respectiv numãrul de clase pregãtitoare alocate, perioada de desfãsurare a evaluãrii dezvoltãrii psihosomatice, precum si adresele unitãtilor/institutiilor la care se desfãsoarã evaluarea psihosomaticã vor fi afisate pe site-urile inspectoratelor scolare judetene (…), precum si ale unitãtilor de invãtãmant (dacã existã)’, se mai aratã in comunicat. Învãtãmantul primar este obligatoriu si cuprinde clasa pregãtitoare si clasele I-IV. Numãrul de locuri alocate, prin cifra de scolarizare, pentru clasa pregãtitoare in invãtãmantul de stat este mai mare sau egal cu numãrul copiilor care au implinit varsta pentru a incepe invãtãmantul primar, asigurandu-se, astfel, scolarizarea tuturor copiilor.