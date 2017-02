Scoli modernizate si drumuri asfaltate, în comuna Hoceni

miercuri, februarie 8, 2017, 3:00

Comuna Hoceni va avea parte, in acest an, de mai multe proiecte de dezvoltare. În primul rand, vor fi continuate lucrãrile la un drum comunal deja asfaltat pe o distantã de 11 kilometri, la care mai trebuie realizate santuri si podete. În prezent, este in licitatie un proiect de realizare a sistemului de apã si canal din satele Bãrbosi si Siscani, iar in comuna Hoceni va fi construit un Centru After School. Toate aceste investitii, care se ridicã la 1,6 milioane de euro, sunt finantate cu fonduri de la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Tot in acest an vor fi demarate lucrãrile de modernizare a douã scoli din comunã, investitie in valoare de 10 miliarde de lei vechi asiguratã de Ministerul Dezvoltãrii. ‘În patru localitãti ale comunei am finalizat constructia sistemului de apã si vom trece la asfaltarea drumurilor. Toate sistemele de alimentare cu apã sunt functionale. Asfaltãri vom incepe si in celelalte douã localitãti care fac parte din comuna noastrã. Hoceniul are acum drumuri bune, scoli relativ noi, si ne-am gandit sã facem un sediu nou si pentru primãrie. Vom apela la finantare localã, de la judet si alte surse pentru a realiza acest obiectiv. În prezent, primãria are sediul intr-o casã, iar spatiu care nu este adecvat activitãtilor noastre zilnice’, spune Vasile Tabãrã, primarul comunei Hoceni. O parte din investitii sunt prevãzute pe bugetul multianual al comunei, iar alte investitii vor fi demarate in anul curent. ‘Noi avem o strategie de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020, fãcutã de noi si aprobatã de Consiliul Local. Ne tinem de implementarea acesteia’, a mai spus primarul Hoceniului.