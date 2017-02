Sãrãcia si lipsa locurilor de muncã sunt cele mai acute probleme ale României

miercuri, februarie 22, 2017, 3:00

Sãrãcia, conditiile oferite de sistemul medical si lipsa locurilor de muncã reprezintã problemele sociale care trebuie sã aibã prioritate pe lista domeniilor care necesitã rezolvare, potrivit unui studiu realizat de EXACT Cercetare si Consultantã si compania WaveTreeZero.

Potrivit studiului, 75% din romani considerã cã problemele sociale ce tin de sãrãcie, precum lipsa locurilor de muncã in anumite zone, acces limitat la educatie in zonele sãrace si conditiile oferite de sistemul medical romanesc sunt cele care trebuie sã aibã prioritate pe lista domeniilor care necesitã rezolvare. Pe locul al doilea sunt situate problemele ce tin de drepturile angajatilor, precum dreptul la concediul de odihnã si concediul medical, cu un procent de 32%, urmate de cazurile sociale grave si problematice – cu un procent de 29% – si probleme ce tin de drepturile omului – cu un procent de 18%. Cu procente mult mai mici, de 8- 9%, temerile legate de incãlzirea globalã si alte probleme ecologice, inegalitatea de gen si drepturile animalelor se situeazã pe urmãtoarele locuri in lista domeniilor prioritare de rezolvat in Romania. Persoanele cu varste cuprinse intre 15 si 34 de ani oferã aceeasi prioritate problemelor sociale, cu cateva diferente: pentru tineri, sunt mai impor tante problemele ce tin de sistemul medical (73%) comparativ cu cele legate de sãrãcie (66%). De asemenea, aceste per soane acordã o prioritate mai mare cazurilor sociale grave (30%), comparativ cu problemele ce tin de drepturile angajatilor (24%), potrivit studiului citat. Comparativ cu populatia de 15-60 de ani, tinerii din Romania prioritizeazã mai mult problemele legate de drepturile animalelor (15%), inegalitatea de gen (13%) si incãlzirea globalã sau alte probleme ecologice (12%), aliniindu-se astfel mai mult cu preocupãrile pe care le au tinerii din alte tãri. Problemele care tin de drepturile omului sunt considerate mai putin o prioritate pentru tineri (doar 8%). Potrivit studiului, 80% din romani mentioneazã cã aruncã gunoiul doar in spatii special amenajate, 71% folosesc becuri economice chiar dacã sunt mai scumpe, 71% achizitioneazã electroca – snice de clasã energeticã A, 69% refolosesc pungile de plastic ca pungi de gunoi sau pentru cumpãrãturi, 67% recurg la folosirea serviciului de emitere online a facturilor pentru a evita risipa de hartie, 60% economisesc apa la treburile casnice, si 53% recurg la utilizarea eficientã a energiei electrice. Datele au fost obtinute printr-un studiu cantitativ si unul calitativ. Cel cantitativ, online, a fost realizat in luna ianuarie 2017, pe un esantion de 400 de respondenti, cu varsta de 15-60 de ani din mediul urban. Potrivit autorilor studiului, eroarea de esantionare este de +/-4.9%.