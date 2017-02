Sanctiuni pentru angajatorii care nu plãtesc salariul minim brut pe tarã

marți, februarie 7, 2017, 3:00

Începand cu data de 1 februarie 2017, salariul de bazã minim brut pe tarã in platã este de 1.450 lunar. Salariul stabilit nu include sporuri si alte adaosuri si este aferent unui program complet de lucru de 166 ore, in medie, pe lunã, in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/orã. În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui anuntã angajatorii cã trebuie sã opereze in registrul de evidentã al salariatilor aceastã crestere a salariului minim. ‘Atragem atentia angajatorilor asupra respectãrii termenelor de transmitere in Registrul General de evidentã al salariatilor in format electronic, a modificãrilor survenite ca urmare a aplicãrii prevederilor HG nr. 1/2017. Inspectorii de muncã vor verifica atat stabilirea salariului de bazã cel putin la nivelul salariului minim brut pe tarã garantat in platã, cat si garantarea in platã a acestuia’, a spus Gheorghe Chirvase, inspector sef al ITM Vaslui. Stabilirea salariului de bazã sub nivelul celui prevãzut de lege constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncã in care salariul minim este stabilit sub cel garantat in platã, in mãsura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune. De asemenea, constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de cãtre personalul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncã judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupã caz, prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.