Roger, Roger, Politia! Do you copy? Sincler atacã!

luni, februarie 27, 2017, 3:00

Bãut si nervos din cale-afarã, un bârlãdean în vârstã de 43 de ani, pe numele sãu – atentie! – Roger-Sincler Mihaiu, a iesit la bustul gol pe stradã si a început sã atace masinile care i-a iesit în cale. Victime au cãzut douã Dacii…

Incidentul s-a petrecut sambãtã, 25 februarie, pe strada Alexandru Ioan Cuza, in apropierea casei bãrbatului, care locuieste pe strada Traian. Acesta, pe fondul consumului de alcool si nervos dupã ce tocmai se certase cu niste rude, s-a dezbrãcat la bustul gol si a inceput sã atace, din senin, orice masinã i-a iesit in cale. În plus, Roger-Sincler Mihaiu, cunoscut cu antecedente penale, i-a si amenintat pe soferi si pe ocupantii masinilor care i-au trecut prin fatã. Dupã ce lovit mai multe autovehicule, a reusit in cele din urmã sã opreascã un autoturism Dacia. Agresorului nu i-a fost de ajuns cã a spart parbrizul masinii; a si incercat sã scoatã cu forta din autoturism o femeie in varstã, care se afla pe locul din dreapta fatã, pe care, evident, nu o cunostea. În acelasi autoturism se afla si un copil, care s-a speriat teribil de scandalul fãcut de individul certat cu legea. În cele din urmã, un apel la 112 a alertat politistii, care au ajuns imediat la fata locului insotiti de jandarmi. Nici la vederea oamenilor legii Roger nu s-a linistit. Dimpotrivã, chiar a lovit un jandarm. În cele din urmã, a fost incãtusat si dus la sediul Politiei Barlad. Tot aici au ajuns, pentru a depune plangeri, si conducãtorii auto a douã dintre masinile pe care individul le-a avariat fãrã motiv. Oamenii legii au reusit intr-un tarziu sã-l linisteascã, apoi l-au anuntat cã il cerceteazã sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere, tulburare a ordinii si linistii publice si posibil chiar ultraj.