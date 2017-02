Propunere de eliminare a unor documente necesare autoritãtilor locale la contractarea de împrumuturi

joi, februarie 23, 2017, 3:00

Ministerul Finantelor Publice (MFP) vrea sã elimine o serie de documente necesare autoritãtilor locale pentru obtinerea de credite, printre acestea numãrându-se bugetul local aprobat pentru anul în care se solicitã finantarea.

‘Prin proiectul de act normativ se propune modificarea si completarea Hotãrarii Guvernului nr. 9/2007, cu modificãrile si completãrile ulterioare, in vederea clarificãrii si simplificãrii continutului documentatiei necesare pentru obtinerea autorizãrii contractãrii sau garantãrii de cãtre unitãtile/subdiviziunile administrativ – teritoriale de finantãri rambursabile, in sensul eliminãrii documentelor care nu servesc fundamentãrii deciziei CAÎL. Astfel, se propune eliminarea unor documente, cum sunt ultimul buget local aprobat pentru anul in care se solicitã autorizarea si contul de executie a bugetului local la finele lunii precedente celei de solicitare a autorizãrii, intrucat datele cuprinse in aceste documente nu influenteazã determinarea gradului de indatorare, unul dintre criteriile de analizã ale CAÎL, in baza cãrora se emite avizul de contractare sau garantare a finantãrilor rambursabile’, se aratã in nota de fundamentare a actului normativ. Totodatã, se propune ca in locul situatiei financiare privind contul de executie a bugetului local al unitãtii administrativ-teritoriale pentru ultimii 3 ani anteriori anului in care se solicitã autorizarea contractãrii si/sau garantãrii finantãrii rambursabile sã se depunã doar contul de executie a bugetului local – Venituri pentru ultimii 3 ani anteriori anului in care se solicitã autorizarea contractãrii finantãrii rambursabile, avizat de unitatea teritorialã a Trezoreriei Statului, document necesar calculãrii veniturilor proprii pentru determinarea gradului de indatorare a bugetului local. ‘Întrucat din acest document nu se poate determina eventualul deficit al sectiunii de functionare la finele anului anterior, astfel incat sã poatã fi verificatã respectarea prevederilor art. 63 alin. (41) din Legea nr. 273/2006, cu modificãrile si completãrile ulterioare, este necesarã cuprinderea in documentatia pentru obtinerea avizului CAÎL a unei declaratii a ordonatorului principal de credite din care sã rezulte cã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã nu inregistreazã deficit al sectiunii de functionare la finele anului anterior solicitãrii’, se mai aratã in documentul citat.