Problema proprietãtilor private extinse, rezolvatã în timp record

miercuri, februarie 1, 2017, 3:00

Proiectul drumului strategic Bârlad – Laza – Codãesti este aproape de final. Cele circa 100 de cazuri legate de proprietãtile private situate de-a lungul drumului au fost clarificate, în prezent fiind asteptate extrasele de carte funciarã de la Cadastru. Dupã ce Consiliul Judetean Vaslui va deveni oficial proprietarul drumului public, dosarul va fi transmis spre evaluare la ARD Nord-Est. Cele trei contracte de finantare, în valoare de circa 100 milioane de euro, vor fi semnate pânã la sfârsitul anului.

Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a reusit sã rezolve intr-un termen foarte scurt problema legatã de proprietãtile private de-a lungul drumului strategic Barlad – Laza – Codãesti. Cum, in trecut, multe proprietãti private au fost extinse panã aproape de carosabil, exista riscul ca proiectul drumului strategic, care se va bucura de finantare europeanã nerambursabilã, sã fie intarziat serios. La sfarsitul anului trecut, Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, a avertizat cã acest proiect intampinã dificultãti foarte mari in ceea ce priveste elaborarea documentatiei. ‘Avem greutãti mari din cauza modului in care s-a actionat in trecut. Au fost extinse proprietãtile private pe drumul public, iar fondurile europene nu pot fi acordate dacã investitia nu vizeazã decat domeniul public. Facem apel la toti cei care au asemenea situatii sã contribuie la rezvolarea lor’, spunea Dumitru Buzatu. Între timp, specialistii din cadrul CJ Vaslui au discutat cu cele proximativ 100 de persoane care se gãseau in respectiva situatie, toate problemele legate de proprietate fiind clarificate. Este vorba despre proprietari din comunele Poienesti, Laza, Bãlteni, Codãesti etc. ‘Au fost lãmurite punctual toate aceste aspecte referioare la pro – blema proprietãtii aferente drumului judetean in discutie. Noi am inaintat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarã documentatia pentru obtinerea extraselor de carte funciarã, necesare la depunerea proiectului. În acest moment, documentele sunt incãrcate pe platforma electronicã Mysmis, rãmanand ca, dupã ce primim extrasele de carte funciarã care atestã dreptul de proprietate al CJ-ului, sã incheiem depunerea proiectului’, a precizat Valeriu Caragatã, administratorul judetului Vaslui.

Trei contracte de finantare

Tot in derularea proiectului privind drumul strategic, CJ Vaslui a adoptat in sedinta de ieri proiectul tehnic, valoarea totalã a ofertei si partea de cofinantare a beneficiarului. Practic, dupã ce va fi finalizatã procedura aferentã aplicatiei ‘Mysmis’, dosarul in format electronic va fi transmis la comisia de evaluare din cadrul Agentiei Regionale de Dezvoltare Nord-Est. ‘Apelul de finantare este deschis, iar CJ Vaslui este inscris in acest interval. Este slabilit un calendar in care vor fi verificate toate proiectele depuse pe Programul Operatinal Regional. Dacã toate etapele vor decurge fãrã contestatii sau alte lucruri neprevãzute, din anul 2018 se vor putea incepe efectiv lucrãrile la drumul strategic. Vor fi semnate trei contracte de finantare, vor fi organizate trei licitatii pentru adjudecarea lucrãrilor, deoarece constructia drumului a fost impãrtitã pe trei tronsoane’, a mai spus Valeriu Caragatã.

Proiect de 100 milioane de euro

Proiectul ‘Reabilitare si modernizare Drum strategic judetean Barlad – Laza – Codãesti (DJ 245 – DJ 245M, DJ 247, DJ246) va dispune de o finantare de aproximativ 100 milioane de euro. Drumul strategic cu o lungime de circa 100 kilometri vizeazã modernizarea mai multor drumuri judetene, reunite pe directia Barlad – Alexandru Vlahutã – Laza – Poienesti – Codãesti, cu iesire in drumul national. Practic, drumul strategic judetean Barlad – Laza – Codãesti va face legãtura intre zona de sud si cea de nord, prin jumãtatea de vest a judetului. Drumul strategic presupune reabilitarea cãilor de comunicatie intre localitãtile Bãcani, Alexandru Vlahutã, Poienesti, Laza, Bãlteni, Zãpodeni, Dãnesti si Codãesti. Este vorba despre o ‘buclã’ care ocoleste pe la vest municipiul Vaslui, reprezentand o alternativã viabilã la DN 24, principala arterã de circulatie din judet.