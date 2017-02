marți, februarie 28, 2017, 3:00

Un tânãr din Bârlad demonstreazã cã îi pasã de orasul în care trãieste. Nu a candidat si nici nu intentioneazã sã o facã, nu este membru al niciunui partid politic, însã, cu toate acestea, Adrian Nistor demonstreazã cã are nu doar spirit civic, ci si reale calitãti de administrator. Atent la problemele cu care se confruntã municipiul Bârlad pe diverse paliere, tânãrul propune mãsuri si solutii concrete, unele chiar ingenioase, pentru îmbunãtãtirea actului administrativ si, în final, a calitãtii vietii concetãtenilor sãi. El este, pentru cã tot e la modã sintagma, „primarul din umbrã” al Bârladului, si poate nu ar fi o idee chiar rea ca alesii locali, în frunte cu primarul Dumitru Boros, sã asculte ce are el de spus…

Adrian Nistor, in varstã de 35 de ani, este in primul rand un observator atent al problemelor orasului. Le-a notat pe toate intr-un caiet si, ulterior, a gandit solutii pentru rezolvarea lor. Prin intermediul ziarului nostru, tanãrul a acceptat sã le facã publice, in speranta cã mãcar unele starni interesul administratorilor alesi al municipiului, de la consilierii locali la primarul Dumitru Boros. Demersul lui, dincolo de civism, este o lectie despre cum sã iti iubesti si sã iti respecti orasul. Pe aceastã cale, Adrian Nistor invitã si alti tineri din Barlad sã i se alãture si sã isi punã ideile in slujba comunitãtii. Un prim set de probleme identificate de Adrian Nistor se traduce in numãrul mare de accidente rutiere, unele grave, petrecute pe cea mai intens circulatã arterã a orasului, Bulevardul Republicii. De ce ar trebui sã ne mirãm, s-a intrebat el, catã vreme, pe timp de noapte, smecherii cu masini puternice se ‘antreneazã’ fãcand ‘liniute’ pe bulevard ca pe o veritabilã pistã de curse? Solutia lui Adrian Nistor? Montarea de limitatoare de vitezã in zona trecerilor de pietoni, pe toatã lungimea bulevardului. Acestea, explicã el, ar trebuie sã fie suficient de inalte pentru a nu le mai permite vitezomanilor (dar si adormitilor la volan!) sã le ignore, dar suficient de joase pentru a nu fi deteriorate de utilajele de deszãpezire. Este o idee care, pusã in practicã, ar conduce imediat nu doat la fluidizarea si normalizarea traficului nocturn si diurn, ci si la cresterea sigurantei pietonilor. O altã nedumerirea a tanãrului Adrian Nistor este legatã de apa care curge nonstop la pompele publice orasului. Este in mod clar o pierdere plãtitã de toti barlãdenii, ea fiind plãtitã din bugetul public al orasului. Dacã tot este deversatã in canalizare si dacã tot curge fãrã intrerupere, de ce nu i s-ar gãsi o utilizare? Iatã solutia: colectarea apei in bazine speciale si reintroducerea ei rapidã circuit, utilizarea acesteia, in sezonul cald, la irigarea spatiilor verzi. ‘Dacã apa sulfuroasã nu ar indeplini anumiti parametri, probabil cã ar putea fi folositã in scop exclusiv industrial sau la spãlãtoriile auto, la actiunile de ‘rãcorire’ a asfaltului pe timp de caniculã’, propune tanãrul. Si, pentru cã tot veni vorba despre temperaturi ridicate, Nistor, dusman declarat al lucrului prost fãcut, nu vede catusi de putin rostul existentei in oras a unor specii de copaci care nu au nicio utilitate publicã, economicã, esteticã etc. Vizati sunt plopii, care nu dau nici lemn de calitate, nu fac nici flori, nici fructe si nici umbrã, dar exaspereazã populatia cu puful pe care il elibereazã primãvara. Tanãrul le propune edililor sã isi indrepte atentia spre specii umbroase si care, in alte tãri, transformã orasele in adevãrate oaze de verdeatã. În acest fel, si copiii s-ar putea juca mai mult timp in parcuri, in zilele aride de varã. Cat despre parcuri, acestea nu ar mai trebui amenajate cu pietris mãrunt care le intrã micutilor si in gurã, ci, ca in tãrile civilizate, cu pavele si platforme dintr-un cauciuc special conceput pentru aceastã destinatie. La capitolul economisire a banului public, Adrian Nistor propune ca toti stalpii de iluminat public sã fie prevãzuti cu mini-panouri solare, de genul celor cu care deja sunt prevãzute semafoarele cu luminã intermitentã, din alte localitãti, chiar si rurale. Solutia este deja implementatã cu succes in Copoul vasluian, care poate fi considerat un model de bune practici in domeniul energiei verzi. În plus, de pe stalpii de iluminat public ar trebui sã disparã definitiv cablurile de orice fel, in acest sens putandu-se emite o hotãrare de Consiliu Local care sã ii oblige pe cei care doresc sã le monteze la inãltime sã aleagã varianta subteranã. Lucru care, implicit, ar permite copacilor ‘de umbrã’ sã creascã mai inalti, deci sã devinã mai utili comunitãtii. În fine, ultima dintr-un mult mai amplu sir de solutii identificate de Adrian Nistor se referã la colectarea selectivã a deseurilor, o problemã majorã a localitãtii (si mai ales a locuitorilor!). ‘De ce n-am putea achizitiona si noi, fie singuri, fie in colaborare cu marii agenti economici din oras, iar aici mã refer la marile magazine, renumitele dozatoare de deseuri? Eu pot garanta cã un copil, care stie cã primeste in schimbul unei doze de aluminiu 10 bani, sã zicem, isi va pandi tatãl cand terminã berea si va merge singur la dozator sã isi ia bãnutii, cu care sã isi cumpere apoi dulciuri. Asta la nivel micro, pentru cã la nivel macro se pot dezvolta adevãrate facilitãti pentru cei care colecteazã selectiv. Adicã, ai cumpãrat din magazinul meu, imi returnezi ambalajele, obtin facilitate fiscalã de la primãrie iar tie iti dau un voucher de cumpãrãturi, o reducere la unul sau mai multe produse, in functie, evident, si de interesul economic al magazinului. Ambele pãrti ar fi multumite. Astfel vãd eu responsabilizarea cetãteanului, panã la civilizarea lui, inevitabilã. Cred, asadar, cã solutiile se gãsesc doar dacã se identificã foarte bine problemele!’, conchide Adrian Nistor.