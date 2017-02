Primarul Boros a luat ministerele la rând

vineri, februarie 17, 2017, 3:00

Dupã douã ministere si douã companii nationale vizitate într-o singurã zi de primarul Dumitru Boros, se poate trage o concluzie destul de neplãcutã: Bucurestiul, desi nu prea stie exact unde se aflã pe hartã Bârladul, va decide ce investitii si mai ales când se vor face ele.

Si asta nu ar fi o problemã neapãrat, dacã nu am vorbi aici despre satisfacerea unor neajusuri stringente ale Barladului. Aici ne referim la pericolul de a se inchide spitalul din localitate, din pricina indolentei fostilor administratori ai urbei, despre posibilitatea ca singurul azil de bãtrani din Barlad sã se dãrame inainte de a fi inaugurat, despre cele 2.000 de cereri de locuinte prin ANL si/sau locuri de casã, dar mai ales despre rusinea ca unul dintre liceele de elitã din judet – ‘Gheorghe Rosca Codreanu’ – sã nu aibã nici acum o ‘amãratã’ de salã de sport. În concluzie, situatia se prezintã astfel, potrivit primarului Dumitru Boros. ‘Am fost la Ministerul Sãnãtãtii, unde am discutat despre prelungirea termenului de implementare a planului de conformare in privinta mãsurilor care trebuie indeplinite pentru a putea fi eliberate autorizatiile de functionare pentru sectiile Psihiatrie, Pneumologie 1 si 2 (TBC) si Boli Infectioase. Aici, am fost instiintat cã, in curand, va apãrea un Ordin de Ministru care ne va permite sã punem in practicã planul de conformare panã cel tarziu in 2020. Acordãm atentie deosebitã subiectului, sã nu mai depãsim termenul, asa cum s-a intamplat panã acum. La azilul de bãtrani, conform Ministerului Muncii, trebuie sã finalizãm expertiza la teren si constructie, sã vedem cat a contribuit fiecare institutie in parte, respectiv Minister, Primãrie si Casa de Ajutor a Pensionarilor. Dupã aceea, demarãm actiunea de achizitionare a terenului (cu circa 400.000 lei, n.r.), pentru ca, ulterior, sã vedem ce mai este de fãcut la constructie, astfel incat sã o dãm in folosintã. La Agentia Nationalã de Locuinte, am discutat despre cele 120 de unitãti locative din Bariera Puiesti, care ar putea fi construite in 2018, fiindcã s-a intrat deja in faza de proiectare, iar la Compania de Investitii vorbim tot despre 2018 ca termen de incepere a lucrãrilor la sala de sport a Liceului ‘Codreanu’. Toate aceste investitii sunt insã tinute in loc, in acest moment, pentru cã nu este aprobat bugetul tãrii, de care depind bugetele judetean si local’, a spus primarul Dumitru Boros.