Preventie, nu amenzi!

vineri, februarie 24, 2017, 3:00

Anul trecut, Finantele Publice Vaslui au colectat de la cei 144.082 contribuabili pe care îi administreazã suma de 670 milioane de lei. Nelu Sava, directorul AJFP Vaslui, a precizat, în cadrul Colegiului Prefectural, cã planul de încasãri a fost depsit cu 49,8 milioane lei. Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui, crede cã inspectorii fiscali ar trebui sã punã mai mult accent pe preventie, nu pe amenzi.

Ieri, in cadrul Colegiului Prefectural, Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui a prezentat gradul de realizare a veniturilor la bugetul general consolidat pentru 2016. Suma colectatã anul trecut la cele patru bugete administrate de Finantele Publice Vaslui a fost de 670.069.000 lei, ceea ce inseamnã un grad de realizare a planului de incasãri de 108,04%. Mai exact, Fiscul a colectat 49.873.000 lei peste programul de incasãri la bugetul general consolidat. Prezent la discutii, Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui, a spus cã se asteaptã ca legea preventiei sã intre in vigoare cat mai repede, pentru ca firmele romanesti sã fie mai intai prevenite si apoi amendate. ‘Mai intai capitalul autohton sã fie prevenit, nu sã se mai aplice direct amenzi. Se colecteazã mai putin de pe unele segmente de venituri, dar programul de incasãri a fost depãsit. Sã se dea termene, sã se informeze agentii economici, si apoi sã le dea amenzi. Ciclic, sã mai rãmanã si cate o firmã romaneascã in mediul de afaceri’, a spus Ciprian Trifan.

Fiscul face preventie!

Nelu Sava i-a rãspuns vicepresedintelui CJului cã legea preventiei este asteptatã, insã, in acest moment, Fiscul nu aplicã direct amenzi contribuabililor rãu platnici. ‘Noi, in prealabil, facem notificãri cãtre contribuabili si, dacã nu se conformeazã, dãm un avertisment. La a doua abatere, aplicãm sanctiunea minimã, apoi, dacã se continuã cu neregulile, crestem valoarea amenzii’, a explicat Nelu Sava. În sprijinul celor afirmate, el a subliniat cã la un total de 144.082 contribuabili aflati in administrarea institutiei pe care o conduce, anul trecut, au fost aplicate doar 217 amenzi, in valoare de 418.000 lei. ‘Doar 10% din venituri provin din executãrile silite, iar restul din plãti voluntare. Încercãm sã determinãm contribuabilii sã plãteascã. Unde sunt sume de platã, inspectorul someazã agentul economic sã plãteascã; dacã nu, se incepe executarea silitã. Mare parte din administratorii de firme nu stiau cã au de platã, pentru cã specialistii care se ocupã de contabilitate trimit direct la noi formularele privind obligatiile de platã. Nu ne ducem direct sã blocãm conturile, pentru cã astfel opresti activitatea’, a mai spus Nelu Sava.

64,1 milioane lei din executari silite

Pentru a preveni constituirea de arierate, anul trecut, AJFP Vaslui a aprobat esalonãri la plata obligatiilor fiscale pentru 235 de contribuabili, cu o valoare a creantelor fiscale de 6,2 milioane lei. De asemenea, pentru recuperarea creantelor datorate bugetului general consolidat au fost aplicate mãsuri de executare silitã: au fost comunicate 28.305 somatii cãtre operatorii economici cu datorii la buget, in valoare totalã de 127,8 milioane lei, au fost infiintate 15.054 popriri asupra disponibilitãtilor din conturile bancare pentru suma de 36,6 milioane lei, au fost instituite 518 popriri la terti pentru suma de 1,9 milioane lei, au fost aplicate 91 sechestre pe bunuri mobile si imobile in valoare de 16,4 milioane lei, au fost organizate 39 licitatii pentru valorificarea bunurilor mobile si imobile sechestrate, suma incasatã fiind de 0,7 milioane lei. Din valorificarea mãsurilor de executare silitã, la finele 2016 au rezultat incasãri in sumã de 64,1 milioane lei. Cel mai bine valorificate sunt mãsurile constand in recuperarea sumelor din emiterea somatiilor, reprezentand 64,28% din totalul sumelor recuperate prin executare silitã, urmate de recuperarea sumelor prin decontare bancarã ca urmare a indisponibilizãrii conturilor agentilor economici restantieri (33,54%). Totodatã realizãrile din popririle la terti si valorificarea sechestrelor aplicate pe bunurile mobile si imobile, au reprezentat 2,18% din totalul incasãrilor privind executarea silitã.