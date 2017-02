Postasul cãruia i s-au furat pensiile a scãpat de pedeapsã

luni, februarie 20, 2017, 3:00

Aurel Rãscanu, postasul din comuna Dodesti cãruia, în august 2015, i-a fost furatã geanta cu pensiile sãtenilor, a scãpat doar cu un avertisment. El a fost reclamat de Compania „Posta Românã” si judecat pentru neglijentã în serviciu, pentru cã nu ar fi luat toate mãsurile de asigurare a valorilor din gestiune. Pe lângã faptul cã a fost dat afarã, el va trebui sã plãteascã integral prejudiciul, peste 17 mii lei, sumã din care deja a achitat o treime.

Într-o noapte de la sfarsitul lunii august 2015, persoane necunoscute au pãtruns intr-o anexã a locuintei lui Aurel Rãscanu, postasul din Dodesti, de unde au furat geanta de serviciu a acestuia in care, pe langã corespondentã si alte bunuri, se afla si suma de 17.326,20 lei, reprezentand pensiile si mandatele postale ce urmau sã fie achitate a doua zi. În dimineata urmãtoare, in apropierea casei postasului, geanta a fost gãsitã, dupã ce fusese abandonatã de hoti. În aceasta se mai aflau cupoanele de pensie, ziare, reviste, cartele telefonice, un spray lacrimogen al lucrãtorului si, ca o ironie, o micã sumã de bani. Ancheta politistilor a rãmas, panã in ziua de azi, fãrã nici un rezultat, dosarul, deschis pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu fiind incã in lucru la Sectia de Politie Ruralã nr. 7 Banca. Între timp, postasului Aurel Rãscanu i s-a desfãcut contractul de muncã, ba, mai mult, Compania ‘Posta Romanã’ a fãcut plangere penalã impotriva sa pentru neglijentã in serviciu. ‘Prin fisa postului, inculpatul, in calitate de factor postal, avea printre atributii si sarcina de a asigura pãstrarea valorilor materiale si bãnesti in lãzi metalice prevãzute cu douã incuietori’, se aratã in rechizitoriul prin care procurorii au dispus trimiterea in judecatã a postasului. Panã la trimiterea sa in judecatã, Aurel Rãscanu a achitat o parte din prejudiciu, respectiv suma de 6.536 lei, fiind rãmas de recuperat restul de 10.790,20 lei. Chiar inaintea Crãciunului 2016, postasul a primit o veste bunã, Judecãtoria Barlad renuntand la aplicarea vreunei pedepse, dandu-i doar un avertisment si obligandu-l la plata restului prejudiciului rãmas nerecuperat. Conducerea Companiei ‘Posta Romanã’ nu a fost multumitã cu solutia instantei si a fãcut imediat contestatie, care joi, si-a aflat deznodãmantul la Curtea de Apel Iasi. Judecãtorii ieseni au respins ca nefondat apelul declarat impotriva sentintei penale anterioare, care rãmane definitivã. Aurel Rãscanu isi va putea recupera banii doar dacã, candva, vor fi prinsi hotii care l-au lãsat fãrã loc de muncã. Culmea, dacã pentru postas suma de care a fost prãdat si pe care ‘Posta Romanã’ si-o recupereazã de la el, reprezinta, la acea vreme, salariul lui pe un an si jumãtate, pentru fostul director general al companiei, Alexandru Petrescu, actual ministru al Economiei, acesti bani reprezentau doar un sfert din bonusul trimestrial primit in 2015 pentru ‘performantã’!