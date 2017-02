Pompierii vasluieni, 29 de misiuni în 24 de ore

joi, februarie 23, 2017, 3:00

În decurs de o zi, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui si Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgentã au desfãsurat 29 misiuni, din care 18 de recunoastere in teren, de instruire si educatie preventivã a populatiei in domeniul situatiilor de urgentã si patrulã identificare persoane fãrã adãpost, 5 misiuni ale echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat si asistentei medicale de urgentã, douã misiuni pentru stingerea incendiilor, douã pentru a asigura asistentã persoanelor, o misiune pentru asigurarea de mãsuri PSI la un accident rutier si o misiune pentru evacuarea apei, care urmare a scurgerilor de pe versanti. Luni, la ora 19.43, un echipaj de pompieri de la Detasamentul Vaslui a intervenit pentru lichidarea unui incendiu produs la un container de gunoi din Vaslui, pe strada Dimitrie Sturza. Pentru localizarea si lichidarea acestuia s-a deplasat la fata locului un echipaj de stingere, cu o autospecialã de lucru cu apã si spumã. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacãrã deschisã la containerul de gunoi, cu posibilitate de propagare la douã autovehicole din apropiere. Flãcãrile au degradat containerul metalic. Cauza probabilã a incendiului este focul deschis in spatii deschise. Marti dimineatã, la la ora 04.40, Punctul de Lucru Murgeni a intervenit, in cooperare cu SVSU Fãlciu si SVSU Berezeni, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la o casã din localitatea Berezeni. La fata locului s-au deplasat douã autospeciale de lucru cu si spumã (una de la Punctul de Lucru Murgeni si una de la SVSU Fãlciu), precum si o vidanjã, pentru asigurarea rezervei de apã. La sosirea fortelor de interventie la fata locului, focul se manifesta generalizat la nivelul acoperisului casei, construit din lemn cu invelitoare din tiglã, pe o suprafatã de aproximativ 160 mp, si in interiorul locuintei. Din cercetãrile efectuate la fata locului, se pare cã imprejurarea determinantã a fost folosirea intentionatã a sursaei de aprindere. Tot luni, la ora 14.45, Garda II Negresti a intervenit, cu o autospecialã de lucru cu apã si spumã, o motopompã remorcabilã si sase subofiteri, pentru evacuarea apei dintr-o locuintã din orasul Negresti, acumulatã ca urmare a topirii zãpezii si a configuratiei terenului. A fost evacuatã apa, care avea circa 25 cm inãltime, din trei camere de locuit si din curte. În aceeasi zi, la aceeasi orã, in dispeceratul comun al Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui si SAJ s-a primit un apel prin care s-a anuntat producerea unui accident de circulatie, pe raza localitãtii Husi, strada Dobrina, in care a fost implicat un autoturism in interiorul cãruia se aflau trei persoane. Imediat, la fata locului au fost directionate forte si mijloace din cadrul Sectiei Husi, respectiv un echipaj de descarcerare si douã ambulante SAJ. În momentul sosirii fortelor de interventie la locul evenimentului, autoturismul se afla in afara pãrtii carosabile, rãsturnat, nefiind necesarã descarcerarea pasagerilor. Pompierii militari au actionat pentru repunerea pe roti a autoturismului, decuplarea acumulatorului si curãtarea carosabilului de resturile rezultate in urma accidentului. Douã dintre victime au refuzat transportul, iar cea de-a treia persoanã a fost transportatã in stare bunã de cadre echipajul SAJ la Spitalul Municipal Husi.