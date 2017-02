Pompieri cu spirit civic

vineri, februarie 10, 2017, 3:00

Cel mai adesea anonimi, pompierii sunt eroii cotidieni care vin de fiecare datã in ajutorul semenilor si care actioneazã permanent pentru protejarea vietii, a bunurilor materiale si a mediului inconjurãtor. Asa s-a intamplat si ieri, cand un echipaj din cadrul Sectiei de Pompieri Husi, aflat intr-o misiune de recunoastere, instruire si educare in domeniul situatiilor de urgentã pe strada Amurgului, din municipiul Husi, a actionat in sprijinul unei persoane singure, cãreia i-au deszãpezit curtea. Pompierii au observat cã intr-una din curtile de pe strada pe care isi executau misiunea zãpada este intactã, iar proprietara, o bãtranicã in varstã de circa 75 de ani, nu avea posibilitatea de a ajunge la stradã din cauza troienilor. Imediat, din proprie initiativã, au pus mana pe lopeti si au actionat pentru a crea partie prin intreaga curte, astfel incat femeia sã isi poatã desfãsura activitãtile cotidiene.