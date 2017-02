«Pentru copiii nostri», eveniment caritabil la pescuit la copcã

vineri, februarie 10, 2017, 3:00

Peste 100 de copii din Vaslui si Iasi ar putea fi ajutati cu fondurile stranse in urma unui eveniment organizat sambãtã, 11 februarie, incepand cu ora 10.00, la Barajul Tungujei, la ceea ce se doreste a fi cel mai mare eveniment caritabil din Moldova. Desfãsurat sub numele ‘Pentru copiii nostri’, evenimentul caritabil presupune nu doar un concurs de pescuit la copcã sau un trial Off-Road pe dealurile din jur, ci si grãtare, vin fiert, muzicã si voie bunã alãturi de invitati de marcã. Organizatorii evenimentului doresc sã strangã bani pentru douã fundatii, ‘Pro Ruralis’ din Iasi, care ajuta copiii din mediu rural cu potential sã-si termine studiile in licee sau facultãti din Iasi, si Fundatia ‘Mana si Acoperãmantul Maicii Domnului’ din Vaslui, care ajutã la educarea si formarea a peste 30 de copii din familii fãrã posibilitãti atat prin asigurarea de suport educational, cat si de mese calde zilnic. ‘Ne propunem sã adunãm peste 1.800 de persoane la aceastã ‘copcã’ de caritate, eveniment care va fi unul dintre cele mai mari din Romania de acest fel. Vom da premii, pentru toti cei care vor participa la concursul de pescuit, dar si pentru participantii la trial, in valoare de peste 20.000 de lei. Va fi organizat si un concurs de off-road, pe dealurile din jur, la care vor participa membrii cluburilor off-road din toatã Romania, inclusiv conducerea Federatiei de profil’, a declarat Bogdan Ilisei, managerul general al firmei Kazan Romania, organizatorul actiunii. Participarea la aceastã actiune este conditionatã de donarea unei sume de minim 50 lei, bani care ulterior vor ajunge la cele douã fundatii si care vor contribui, asa cum sperã organizatorii, la schimbarea viitorului unor copii minunati. În ceea ce priveste concursul de pescuit la copcã, la care si-au anuntat participarea unii dintre cei mai buni pescari din zonã, taxa de participare este de 100 lei, bani care, la fel, vor ajunge la copiii care, astfel, vor avea o sansã in plus de a reusi in viatã.