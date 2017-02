«Pentru copii nostri», evenimentul caritabil la pescuit la copcã, un succes

marți, februarie 14, 2017, 3:00

În ciuda frigului, oameni cu cu suflet mare, dar si amatori de pescuit la copcã, plimbãri off-road sau grãtare si vin fiert s-au întâlnit, sâmbãtã, pe lacul Tungujei, comuna Tibãnesti, judetul Iasi. Întâlnirea, la care au participat circa 350 de persoane, printre care si primarul Vasluiului, Vasile Pavãl, si Cãtãlin Morosanu împreunã cu luptãtorii de la clubul „Scorpions” Iasi, a avut un scop caritabil, fondurile strânse, peste 12.500 lei, urmând sã ajungã la douã fundatii care ajutã copiii sãraci: „Pro Ruralis”, din Iasi, si Fundatia „Mâna si Acoperãmântul Maicii Domnului”, din Vaslui.

Peste 120 de copii din Vaslui si Iasi ar putea fi ajutati cu fondurile stranse in urma acestui eveniment, primul dintr-o serie de astfel de actiuni ce se vor desfasura in acest an in organizarea unor oameni de bine din cele douã judete. Desfãsurat sub numele ‘Pentru copii nostri’, evenimentul caritabil, care a presupus nu doar un concurs de pescuit la copcã si un trial Off-Road pe dealurile din jur, ci si grãtare, vin fiert, muzicã si voie bunã, a adunat, in ciuda frigului, peste 350 de persoane, cei mai multi ieseni. Printre participanti, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, primari din comunele din zonã, membri ai Clubului Lyons Vaslui, ai clubului Off- Road, in frunte cu Ciprian Ilisei si Ciprian Damian, dar si oficialitãti iesene, printre care Paul Butnaru, presedintele CCIA Iasi, ori luptãtorii clubului ‘Scorpions’, in frunte cu Cãtãlin Morosanu. Desi isi anuntase participare, Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi, nu a mai putut ajunge la eveniment, in schimb a trimis o donatie personalã. Banii stransi, peste 12.500 lei, vor ajunge la douã fundatii caritabile: ‘Pro Ruralis’, din Iasi, care ajuta copiii din mediu rural cu potential sã-si termine studiile in licee sau facultãti din Iasi, si Fundatia ‘Mana si Acoperãmantul Maicii Domnului’, din Vaslui, care ajutã la educarea si formarea a peste 30 de copii din familii fãrã posibilitãti atat prin asigurarea de suport educational, cat si de mese calde zilnic. ‘Pentru un prim astfel de eveniment organizat de noi, ne declarãm foarte multumiti de numãrul de persoane care ne-au fost alãturi. Am ales ca locatie lacul Tungujei nu doar pentru frumusetea locurilor, cat si pentru faptul cã este la distantã egalã de municipiile Iasi si Vaslui. Am incercat sã facem evenimentul cat mai atractiv, drumul a fost dezãpezit si, pentru doritori, au fost pregãtite sãnii trase de cai cu zurgãlãi, am pregãtit bucate traditionale pentru circa 2.500 de oaspeti, au fost date si premii, pentru cei care au participat la concursul de pescuit sau la cel de off-road. Dacã de aceastã datã, vremea geroasã a limitat, cred eu, numãrul celor care ar fi dorit sã vinã alãturi de noi, sunt sigur cã la urmãtorul astfel de eveniment pe care-l vom organiza vor fi mult mai multi participanti’, a declarat Bogdan Ilisei, managerul general al firmei Kazan Romania, organizatorul actiunii.