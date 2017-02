Pensionarii si asistatii au «investit» aproape 1.200 de milioane de lei în judet

luni, februarie 27, 2017, 3:00

Judetul Vaslui trãieste (si) cu ajutorul pensionarilor si al beneficiarilor de prestatii sociale. Anul trecut, plãtile realizate cãtre cei aproximativ 100.000 pensionari s-au ridicat la 904,7 milioane de lei. Dupã pensii, drepturile sociale achitate în 2016 în judet sunt de 294,9 milioane de lei. În total, pensionarii si asistatii social au atras în judet peste 1.199 milioane de lei. Pentru comparatie, anul trecut, Finantele Publice au vãrsat la bugetul national doar 670 milioane de lei.

Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui este cel mai mare finantator al economiei locale. Anul trecut, din bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul de stat si bugetul asigurãrilor de accidente de muncã si boli profesionale au fost achitate sume uriase pentru drepturile de pensie, stabilite conform legislatiei in vigoare. Astfel, din bugetul asigurãrilor sociale de stat au fost plãtite, in anul 2016, pensii in valoare totalã de 694.734.255 lei. Tot anul trecut, din bugetul de stat, pensionarii din agriculturã si beneficiarii legilor speciale au incasat o sumã totalã de 209.230.349 lei. Nu in ultimul rand, din bugetul de accidente de muncã si boli profesionale au fost achitate drepturi financiare care se ridicã la 775.630 lei. Pentru toate aceste transferuri financiare, CJP Vaslui a achitat o serie de comisioane cãtre bãncile comerciale, Posta Romanã, comisionul de 1% care se percepe pentru orice platã efectuatã, comisioane pentru plata cotei de 5,5% pentru bugetul de sãnãtate, impozitul pentru pensiile mai mari de 1.000 lei. Taxele achitate pentru plata pensiilor de stat, agricultori, legi speciale, accidente de muncã si boli profesionale sunt urmãtoarele: 4.603.000 lei din bugetul asigurãrilor sociale de stat, 1.956.000 lei din bugetul de stat si 6.103 lei din bugetul de accidente de muncã si boli profesionale. CJP Vaslui nu realizeazã venituri economice proprii si nu a beneficiat, in aceastã perioadã, de venituri din sponsorizãri sau de la institutii comunitare ale Uniunii Europene. Practic, pe toate cele trei bugete aflate in executie, in anul trecut, CJP Vaslui a efectuat plãti in valoare totalã de 904.740.234 lei. La inceputul acestui an, in judetul Vaslui erau in platã un numãr de 103.428 pensionari. Anul trecut, Administratia Judeteanã a Finantelor Publice Vaslui a colectat de la cei 144.082 contribuabili pe care ii administreazã suma totalã de 670.069.000 lei.

Prestatii sociale de aproape 295 milioane lei

În cursul anului trecut, populatia din judetul Vaslui a incasat prestatii sociale in sumã totalã de 294.976.000 lei. Numai in luna decembrie 2016, Agentia Judeteanã pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui a achitat prestatii sociale in valoare totalã de 27.678.000 lei. Cea mai mare sumã in valoare de 9.730.000 de lei a fost achitatã pentru cei 94.691 beneficiari de alocatie de stat. Pe al doilea loc in topul prestatilor sociale se numãrã alocatia pentru sustinerea familiei, cu 13.412 beneficiari si sume incasate care se ridicã la 2.204.000 lei. Pe segmentul indemnizatiei pentru cresterea copilului, cei 1.865 de beneficiari au incasat 2.390.000 de lei, in timp ce cei 11.129 beneficiari de venit minim garantat au primit 3.362.000 lei. Dacã ne raportãm la populatia stabilã a judetului Vaslui care este de 395.499 persoane, un procent de 41% din vasluieni primesc un sprijin financiar din partea statului. ‘În prezent, noi gestionãm un numãr total de 15 prestatii sociale. Pe executia bugetarã din anul trecut, in medie, am avut lunar 165.688 beneficiari de drepturi so – ciale’, a spus Sorin Prepelitã, directorul AJPIS Vaslui. Cu un numãr foarte mare de beneficiari si sume de bani consistente, multi vasluieni nu si-au mai incasat ajutoare sociale in valoare de 940.854 lei.