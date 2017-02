Pensionarii fenteazã din nou sistemele electronice de control

miercuri, februarie 8, 2017, 3:00

Tot mai multi pensionari din judetul Vaslui au prins din nou gustul incompati bilitãtii. Profitând de faptul cã informatia necesarã evitãrii cumulului pensiei cu salariul ajunge în sistemul de pensii cu întârziere, multi pensionari încã buni de muncã au trecut la actiune. Unii s-au angajat, altii încaseazã venituri din drepturi de autor, alte drepturi conexe etc. Casa de Pensii Vaslui a depistat, deja, 49 de cazuri de incompatibilitate, toti pensionarii prinsi pe picior gresit aflându-se în prezent în procedura de executare silitã.

În urma comparãrii bazelor de date proprii cu cele ale angajatorilor, Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui a descoperit zeci de persoane care incasau ilegal pensie si salariu. Anul trecut, au fost depistate 49 de cazuri de incompatibilitate, din care 33 cazuri de pensionari de invaliditate, 12 pensionari cu pensii anticipate si 4 beneficiari de pensii de urmasi. Vasilica Robu, directorul CJP Vaslui, a precizat cã pentru toti s-au intocmit decizii de debit si s-a demarat procedura de executare silitã, prevãzutã de Legea nr. 207/2015 privind codul de procedurã fiscalã. De mentionat cã, in termen de 15 zile, pensionarii trebuie sã anunte la CJP Vaslui orice modificare de venit sau status social, capabile sã producã modificãri in conditiile de stabilire a pensiei. ‘Tot mai multi pensionari nu ne comunicã aceste modificãri si atunci ajungem in situatia in care acestia sunt descoperiti cu drepturi incasate necuvenit. Noi efectuãm periodic verificãri prin intersectia bazelor de date obtinute de la alte institutii. În urma acestor constatãri, suntem obligati sã recuperãm de la beneficiari sumele incasate necuvenit’, a precizat Vasilica Robu. Situatiile de incompatibilitate rezultã din prejudiciile inregistrate la nivelul caselor teritoriale de pensii, dar in special la nivel national. ‘Casa Nationalã de Pensii a formulat constant sesizãri cu privire la faptul cã informatia necesarã evitãrii cumulului ajunge in sistemul de pensii cu intarziere’, a mai spus Vasilica Robu.

Atentie la incompatibilitati!

Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, urmãtoarele categorii de pensionari: pensionarii pentru limitã de varstã, nevãzãtorii, pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionarii de urmas incadrati in gradul III de invaliditate, copiii, pensionari de urmas. Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activitãti profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, dacã acestea nu depãsesc 35% din castigul salarial mediu brut. Pentru persoanele care primesc pensie anticipatã, pensie anticipatã partialã, pensie de invaliditate de gradul I si II si pensie de urmas, plata pensiei se suspendã incepand cu luna urmãtoare celei in care a intervenit una dintre cauze: pensionarul lucreazã cu contract individual de muncã, inclusiv soldatii si gradatii voluntari, realizeazã venituri din drepturi de autor si drepturi conexe definite de legislatia in domeniu, functionarii publici. ‘Persoanele pensionate pentru limita de varstã pot presta in cumpul muncii, fãrã sã fie nevoiti sã renunte la pensia primitã de la stat. Însã, cei care s-au pensionat anticipat, anticipat partial sau pe motive de invaliditate (gradul I si II) nu pot cumula pensia cu veniturile salariale. Beneficiarul unei pensii de invaliditate de gradul III se aflã in incompatibilitate dacã munca depusã depãseste jumãtate din programul normal de lucru al locului de muncã respecitv’, a precizat Vasilica Robu.

Incompatibilii nu au fost iertati

Debitele provenite din pensii fãrã situatiile privind incompatibilitatea, inregistrate panã in luna octombrie 2014, au fost scutite de la platã gratie legii aministiei. Pentru a pune in aplicare dispozitiile legale privind scutirea de la platã a unor debite provenite din pensii, la CJP Vaslui s-a constituit comisia de analizã, verificare si scutire de la platã a unor debite din pensii. Comisia a analizat 347 dosare de debitori ai CJP Vaslui si a stabilit cã, dintre acestia, 151 beneficiazã de dispozitiile Legii 125/2014, respectiv sunt scutiti de la plata debitelor. În acest sens, CJP Vaslui a emis 151 de decizii de scutire de la platã. Fondurile care au fost recuperate de la pensionarii debitori se restituie acestora in baza unei cereri depuse la CJP Vaslui. Mai exact, sumele care au fost retinute de la pensionari incepand cu data de 1 ianuarie 2011 vor fi returnate esalonat pe o perioadã de cinci ani. Restituirilor au inceput din luna ianuarie 2015, prin plãti anuale egale.