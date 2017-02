OUG 13, cu noroc si pentru vasluieni

vineri, februarie 3, 2017, 3:00

Dezincriminarea penalã partialã a abuzului în serviciu, prevãzutã de OUG 13/2017 adoptatã marti de guvern, îi va ajuta pe unii vasluieni, trimisi sau cercetati pentru asemenea fapte, sã scape de închisoare. Cel mai cîstigat este fostul presedinte al CJ Vasile Mihalachi, care-si astepta, peste 2 sãptãmâni, sentinta definitivã în dosarul în care, împreunã cu Liviu Butnaru, fostul director al ARR Vaslui, au fost condamnat i initial la 2, respectiv 3 ani de închisoare cu suspendare. La fel, unii dintre politistii implicati în dosarul «Coruptie la Rutierã» vor scãpa de acuzatii, cu exceptia comisarului Iulian Munteanu, care mai are alte 25 de capete de acuzare pe alte infractiuni, inclusiv dare si luare de mitã.

Marti seara, Guvernul Grindeanu a adoptat un act normativ, OUG 13/2017, de modificare a Codului Penal si cel de Procedurã Penalã care a suscitat vii emotii în spatiul public, si ample manifestatii de protest în marile orase. Este vorba de dezincriminarea penalã a infractiunii de abuz în serviciu pentru fapte ale cãor prejudicii sunt sub 200.000 lei. Practic, sub aceastã limitã, fapta nu va mai fi consideratã infrac- tiune, si pedepsitã ca atare, fãptuitorii putând fi însã sanctionati administrativ, si obligati sã plãteascã prejudiciul cauzat. La nivelul judetului Vaslui, nu lipsesc cazurile în care înalti functionari, politisti si chiar oameni politici sunt cercetati sau judecati pentru comiterea unor astfel de infractiuni si care, prin adoptarea acestui act normativ, vor scãpa de închisoare. Poate cel mai câstigat de pe urma adoptãrii OUG 13/2017 este fostul, pânã anul trecut, presedinte al CJ Vaslui, Vasile Mihalachi, care a fost deja condamnat în primã instantã, de cãtre Tribunalul Iasi, la 2 ani de închisoare cu suspendare. Mihalachi a fost condamnat pentru cã, împreunã cu Liviu Butnaru, fostul director al ARR Vaslui si alti doi functionari, ar fi atras sforile” pentru acordarea preferentialã a unor licente de transport în comun intrajudetean unor forme detinute de apropiati ai acestora, în dauna altor transportatori. Cei 4 acuzati au fost condamnati pentru aabuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacã functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial”, cea mai mare pedepsã, 3 ani de închisoare cu suspendare, fiind primitã de Butnaru. Sentinta definitivã în acest dosar era anuntatã, pe rolul Curtii de Apel Iasi, peste doar 2 sãptãmâni, respectiv pe data de 14 februarie. Si megadosarul aCorutie la rutierã” ar putea rãmâne fãrã o parte dintre inculpati, dupã ce cele 3 capete de acuzare puse în sarcina sefului Serviciului Rutier Vaslui, Ioan Vârlan, si 1 capãt de acuzare pentru care este judecat subcomisarul de politie Augustin Brat vor rãmâne fãrã obiect. Cei doi sunt trimisi în judecatã pentru instigare la abuz în serviciu pentru cã au intervenit la subordonati pentru modificarea proceselor verbale de contraventie emise cãtre apropiati ai acestora. În schimb, pentru capul de afis al acestui dosar, comisarul Iulian Munteanu, fostul sef al Biroului Rutier Vaslui, dezincriminarea faptelor de abuz în serviciu, chiar dacã are douã astfel de acuzatii, nu-l va ajuta prea mult, câtã vreme el mai are alte 25 de capete de acuzare privind luare si dare de mitã, trafic de influientã si fals intelectual. Alti doi reprezentanti ai organelor de ordine, inspectorul de politie de frontierã Dãnut Prepelitã, si agentul vamal de la Vama Albita, Alberto Remus Chiriac, ar putea scãpa, si ei, de problemele penale. Cei doi sunt acuzati tot de abuz în serviciu dupã ce, în aprilie 2014, ar fi permis soferului unui camion sã intre în tarã cu 12.950 butasi de vitã-de-vie, fãrã sã aibã documente legale. Folosul necuvenit obtinut cu aceastã ocazie de proprietarul butasilor nevãmuiti este de circa 77.000 lei, mult sub limita de 200.000 lei de la care abuzul în serviciu este incriminat penal. Lista vasluienii care, în urma adoptãrii OUG 13/2017, ar putea scãpa de dosare penale continuã cu Romicã Lorent, fost viceprimar al municipiului Husi, si Tiberiu Coatu, fost primar al comunei Gãgesti, primarul comunei Deleni, Vasile Zanfir, care, alãturi de alti functionari ai primãriei, este judecat pentru abuz în serviciu, sau complicitate ori instigare la aceastã infractiune. Fostul subprefect Cãtãlin Vasile Cupsan va mai avea de tremurat, fiind incupat într-un alt dosar de coruptie, tot pentru fraude cu terenuri agricole. Este vorba de dosarul în care cap de afis este afaceristul Gigi Netoiu care în 2007, a ajuns, în mod fraudulos, proprietarul a 693 ha de vie pe domeniul Vidisamp, apartinând ADS, cu complicitatea Cãtãlin Vasile Cupsan, la acea vreme, secretar general al Institutiei Prefectului jude- tului Vaslui si secretar al Comisiei Judetene de Fond Funciar Vaslui, si cu ajutorul fostului senator, pe atunci deputat, Dan Marian. Dat fiind cã, în aceastã cauzã, prejudiciul calculat este de peste 11 milioane lei, depinde doar de procurorii DNA si de judecãtori cum vor repartiza acest prejudiciu în sarcina fiecãrui acuzat si dacã Cupsan si Dan Marian ar putea scãpa de rãspunderea penalã. Mai trebuie mentionat cã, cu o singurã exceptie, cea a comisarului Iulian Munteanu, reîntors în politie, însã la „mascati”, toti ceilalti acuzati de abuz în servici s-au retras din viata politicã ori nu mai sunt în functiile detinute la momentul sãvârsirii faptelor. Ce prevede proiectul privind gratierea trimis în Parlament Proiectul de lege privind gratierea elaborat de Guvernul Grindeanu prevede cã se gratiazã în întregime pedepsele cu închisoare de pânã la 5 ani inclusiv, precum si partial, cu jumãtate, cele aplicate persoanelor care sunt unic între- tinãtor de familie si au în întretinere minori pânã la 14 ani. Potrivit proiectului publicat pe site-ul Senatului, se gratiazã în întregime pedepsele cu închisoare de pânã la 5 ani inclusiv aplicate de instanta de judecatã si se gratiazã în parte, cu jumãtate, pedepsele cu închisoarea aplicate femeilor însãrcinate si persoanelor care sunt unic întretinãtor de familie si au în întretinere minori cu vârsta pânã la 14 ani. Gratierea este conditionatã de achitarea, în termen de un an de la condamnarea definitivã sau de la punerea în libertate a despãgubirilor la care persoana condamnatã a fost obligatã prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã. Nerespectarea acestei conditii atrage revocarea gratierii. Prevederile nu se aplicã persoanelor condamnate pentru infractiuni sãvârsite în stare de recidivã, nici celor care sunt recidivisti prin condamnãri anterioare. Nu beneficiazã de gratiere condamnatii cãrora li s-au aplicat pedepse pentru infrac- tiuni ca vãtãmare corporalã, cele contra vietii, lovituri cauzatoare de moarte, relele tratamente aplicate minorului, lipsirea de liberate în mod ilegal, santajul, traficul si explotarea persoanelor vulnerabile, infractiuni contra libertãtii si integritãtii sexuale, furtul, tâlhãria si pirateria, înselãciunea, distrugerea, ultrajul, favorizarea faptuitorului, rãzbunarea pentrul ajutorul dat justitiei, cercetarea abuzivã, infractiunile de coruptie, delapidarea, abuzul în serviciu, conflictul de interese, deturnarea de fonduri, falsul intelectual si informatic, neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasã, pãrãsirea locului accidentului, constituirea unui grup infractional organizat, pornografia infantilã, infractiunile contra securitãtii nationale, cele de genocid, contra umanitãtii si de rãzboi. De asemenea, nu beneficiazã de aceste prevederi cei care au sãvârsit infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare. Gratierea nu se aplicã celor care nu au început executarea pedepsei închisorii sau a mãsurii educative privative de libertate deoarece s-au sustras de la executarea acestora, precum si celor care au început executarea dar ulterior s-au sustras. Persoanele gratiate care în decurs de trei ani sãvârsesc cu intentie o infractiune vor executa, pe lângã pedeapsa stabilitã pentru acea infractiune si pedeapsa sau restul de pedeapasã rãmas neexecutat ca urmare a aplicãrii prezentei legi. Ordonanta privind gratierea prevede în prima formã gratierea în întregime a pedepselor cu închisoarea de pânã la cinci ani si înjumãtãtirea pedepsei pentru detinutii care au 60 de ani, femei însãrcinate si a celor care au copii de pânã în 5 ani în întretinere.