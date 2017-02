Organu’ cu arcanu’!

miercuri, februarie 1, 2017, 3:00

Din senin, un vasluian a fost luat pe sus de o patrulã de jandarmi, dus la sectie, încãtusat si perchezitionat la piele ca ultimul borfas, chipurile pentru cã ar fi furat un inel. Apoi, pur si simplu a fost eliberat, fãrã nicio explicatie, nu înainte însã de a i se întocmi un proces-verbal care, pentru cã omul a refuzat sã îl semneze, nici nu i-a mai fost prezentat! Bãrbatul, care acum se teme ca nu cumva sã fi fost amendat fãrã a avea vreo vinã, a depus plângere la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vaslui, plângere care, asa cum a declarat conducerea institutiei, va fi solutionatã dupã ce patrula de jandarmi în cauzã va fi… identificatã!

Vasluianul Doru Blejenaru tocmai iesise luni, in jurul pranzului, de la medicul de familie si se indrepta spre AJOFM Vaslui pentru a-si depune actele pentru intrarea in somaj cand, in Crucea Gãrii, a fost oprit fãrã veste de o patrulã formatã din trei jandarmi. Acestia, dupã ce l-au legitimat, l-au urcat in dubã si lau condus la sediul Politiei Municipale Vaslui, acolo unde omul a fost ‘anchetat’ – a se citi ‘supus unui tratament degradant’. Doru Blejenaru descrie umilintele pe care, din cauza zelului sau nepriceperii (ori a ambelor!) a fost nevoit sã le indure. ‘Încã de cand m-au oprit, m-au intrebat unde am ascuns inelul furat. Pentru cã nu intelegeam despre ce este vorba, m-au luat pur si simplu pe sus, m-au dus la sectie si m-au incãtusat, acuzandu-mã in continuare cã, dupã ce am furat un inel, mai sunt si recalcitrant! Umilintele nu s-au oprit aici: am fost perchezitionat la piele, fiind obligat sã mã descalt, asa, cum eram, cu cãtusele la maini! Dupã ce au terminat perchezitia, au scris un proces-verbal, insã, pentru cã am refuzat sã-l semnez, nu mi l-au arãtat si, fãrã a-mi lua alte declaratii, am fost poftit sã plec, fãrã vreo explicatie ori, dacã s-a considerat cã nu eram vinovat, fãrã vreo scuzã!’, povesteste Doru Blejenaru. Indignat de tratamentul de care a avut parte, cu atat mai mult cu cat niciodatã nu a avut de-a face cu legea ori cu organele de ordine, vasluianul a fãcut, a doua zi dimineatã, plangere la IJJ Vaslui cu privire la cele petrecute. ‘Unde e dreptatea? Sã te ia de pe stradã fãrã vreo vinã, sã te umileascã si apoi sã te elibereze fãrã vreo explicatie! Am crezut cã a trecut vremea abuzurilor de pe timpul comunistilor, dar vãd cã parcã e mai rãu ca atunci! În loc sã te simti apãrat, ajungi sã-ti fie fricã, tie, om cinstit, de politisti sau jandarmi!’, a spus omul. Conducerea IJJ Vaslui a confirmat cã a fost depusã o sesizare, cu numãrul 2968051/31.01.2017, de cãtre Doru Blejenaru, sesizare care va fi verificatã iar vasluianul va primi un rãspuns. ‘Trebuie sã vedem ce patrulã a fost implicatã in acest eveniment, tinand cont cã ieri (luni, 30 ianuarie, n.r.) am avut in teren, in intreg judetul, 80 de formatii care au executat misiuni de patrulare in scopul mentinerii linistii si ordinii publice. Vom verifica si dacã cele sesizate se confirmã, iar dacã da, vom lua mãsurile care se impun si vom comunica acest lucru autorului sesizãrii’, a declarat col. Paul Smantanã, comandantul IJJ Vaslui, care, fiind in concediu, nu a putut da relatii suplimentare cu privire la cele intamplate. Atat conducerea SC Goscom Vaslui SA, societatea la care, panã zilele trecute, Blejenaru a fost angajat pe perioadã determinatã, cat si colegii de muncã, si-au arãtat uimirea in legãturã cu cele pãtite de Doru Blejenaru. ‘Nea Doru este un om foarte corect, muncitor, care niciodatã nu a fãcut probleme si care a plecat pentru cã i-a expirat durata determinatã pe care a fost angajat si care, din cate stim, urmeazã sã fie reincadrat in primãvarã, odatã cu reluarea activitãtii la sere. Cred cã a fost vorba de o confuzie de persoanã, dar chiar si asa, nu este corect felul in care au procedat jandarmii, sã te ia de sus de pe stradã in cãtuse, fãrã sã verifice, fãrã nimic. Dacã cineva este vinovat, sã plãteascã, dar nu sã fie si umilit!’, s-a exprimat unul dintre fostii colegi de muncã ai lui Doru Blejenaru. Culmea ar fi ca, dupã cele pãtite, vasluianul sã se mai pomeneascã acasã si cu o amendã, pentru cã, nu-i asa, a fost ‘recalcitrant’ cu organu’!