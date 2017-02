Organizatiile PMP Vaslui intrã în zodia alegerilor

marți, februarie 28, 2017, 3:00

Calendar aglomerat pentru organizatiile locale PMP din judetul Vaslui: urmãtoarele patru luni vor fi dedicate alegerilor interne, acest proces urmând sã se finalizeze în luna iunie, cu alegerile „mari”, în cadrul cãrora se va stabili conducerea filialei judetene. Corneliu Bichinet, presedintele PMP Vaslui, spune cã politica de atragere de noi membri în partid nu îi vizeazã, printre altii, pe cei pe care, în trecut, i-a adus la PNL. „Nu vreau sã-i tulbur…”, a subliniat deputatul PMP.

Deputatul Corneliu Bichinet, in grija cãruia se aflã, de putin timp, si Filiala Judeteanã PMP Neamt, nu neglijeazã organizatia de la Vaslui. Dimpotrivã, el anuntã un calendar dens pentru urmãtoarele patru luni, care vor fi dedicate in principal organizãrii de alegeri la toate nivelurile partidului. ‘Pentru PMP Vaslui, organizatie cu un istoric nu prea indelungat, sunt luni de organizare. În lunile martie, aprilie, mai si iunie, avem alegeri la toate organizatiile comunale, orãsenesti si municipale. Apoi, vom organiza alegeri pentru stabilirea conducerii Organizatiei Judetene. Este un demers normal, obligatoriu chiar, pentru orice formatiune care se respectã. Am repartizat oamenii pe zone, in fiecare duminicã avem intalniri in Barlad, Vaslui, Husi, Negresti si Murgeni, la care colegii nostri din comune vin conform unui grafic bine stabilit’, a explicat Corneliu Bichinet. Duminicã, popularii din zona Negrestiului au avut o astfel de sedintã, in intervalul orar 10.00-12.00, intalnire la care au venit si membrii din organizatiilor Vulturesti, Rebricea, Rafaila, Dumesti, Todiresti si Bãcesti. ‘Sunt oameni seriosi si implicati in localitãtile lor, oameni care cred in acest partid nou si in proiectele pe care le propune’, a subliniat Bichinet. Singura comunã in care PMP nu are deocamdatã organizatie este Osesti, aici urmand sã fie organizate si alegeri pentru functia de primar. În acest context, Corneliu Bichinet a fãcut o precizare interesantã: ‘Nu vreau sã-i tulbur pe cei de la PRM pe care i-am dus in PNL. Sã rãmanã la PNL. Eu o sã-mi gãsesc alti oameni in aceastã comunã’, a spus liderul PMP Vaslui.

Accent pe tineri

Fostul candidat PMP la Senat Romulus Doru Buhãescu, vicepresedinte al Organizatiei Judetene PMP Vaslui si presedinte al organizatiei de la Murgeni, rãmane unul dintre colaboratorii apropiati ai lui Bichinet, coordonand activitatea partidului in comunele Mãlusteni, Suletea, Fãlciu, Gãgesti, Blãgesti si Epureni. ‘În calitate de vicepresedinte al Organizatiei Judetene, intentionez sã sprijin mai mult organizatiile de tineret, intrucat mã consider unul dintre ei. Experienta mã va ajuta sã gãsesc tineri cu care sã merg in localitãtile de care rãspund in mod direct’, a declarat Romulus Buhãescu.