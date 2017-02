O primã condamnare definitivã pentru contrabandistul «Sclero»

joi, februarie 23, 2017, 3:00

Unul din partenerii Mãdãlinei Alina Idriceanu, învãtãtoare în Tãtãrãni si, în timpul liber, sefa unei retele de traficanti de tigãri, a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu executare, într-un alt dosar, tot pentru contrabandã cu tigãri. Initial, Cristinel Romascanu fusese condamnat, de cãtre judecãtorii huseni, la o pedeapsã dublã, redusã însã de Curtea de Apel Iasi, pentru cã, în timp ce era cercetat în libertate, sub control judiciar, a fost iar prins, la începutul lunii noiembrie, cu 191 pachete de tigãri de contrabandã, si a fost arestat. Plin de tupeu, o lunã mai târziu, „Sclero” cerea cu insistentã judecãtorilor sã fie eliberat din arest!

În aprilie anul trecut, chiar in Sãptãmana Patimilor, o actiune in fortã a politistilor de frontierã huseni, care, sub coordonarea procurorilor, au fãcut nu mai putin de 32 de perchezitii domiciliare in judetele Iasi si Vaslui, a dus la destructurarea uneia dintre cele mai mari retele de traficanti de tigãri ce opera in aceastã zonã. Sefa grupãrii era nimeni alta decat o invãtãtoare din Bãltati, comuna Tãtãrãni, Mãdãlina Alina Idriceanu, sotia unui cunoscut interlop husean, Rio Tocu Vasilicã, aflat dupã gratii. Desi cunoscutã cu antecedente penale, dupã ce a fost amendatã in Italia cu 15.000 euro pentru trafic de minore, tanãra a promovat, in toamna anului 2015, un concurs organizat de ISJ Vaslui, la angajarea ca suplinitor nefiindu-i necesar cazierul judiciar. Din gruparea condusã de invãtãtoare fãcea parte, printre altii, un alt cunoscut contrabandist husean, Cristinel Romascanu, zis ‘Sclero’, recidivist, dupã ce fusese condamnat atat pentru trafic cu tigãri de contrabandã, dar si ultraj contra bunelor moravuri si distrugere. Toti cei 9 membri ai retelei au fost arestati preventiv, pentru a fi eliberati, sub control judiciar, o lunã mai tarziu, iar in luna iunie sã fie trimisi in judecatã pentru comiterea infractiunii de colectare, detinere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere si vanzarea bunurilor sau a mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate sãvarsirii acesteia, faptã asimilatã infractiunii de contrabandã. În timp ce astepta inceperea procesului, ‘Sclero’ s-a apucat din nou de ce stia sã facã mai bine, traficul de tigãri de contrabandã, fiind prins, la inceputul lunii noiembrie, cu nu mai putin de 191 de pachete de tigãri marca Ritm. Arestat preventiv, traficantul a avut tupeul, cateva zile mai tarziu, sã cearã inlocuirea mãsurii arestului preventiv cu o altã mãsurã, neprivativã de libertate. Fiind refuzat de judecãtorii huseni, a contestat sentinta la Tribunalul Vaslui. Nu a avut succes, asa cã, dupã pronuntarea sentintei in acest caz, la inceputul lunii ianuarie, Cristinel Romascanu va astepta, tot dupã gratii, si deznodãmantul celuilalt dosar, in care este inculpat alãturi de invãtãtoarea din Tãtãrãni. Atunci, Judecãtoria Husi a decis condamnarea traficantului la 4 ani de inchisoare cu executare pentru comiterea infractunii de contrabandã in formã continuatã si mentinerea arestãrii preventive a inculpatului. Romascanu a contestat sentinta, cu succes de aceastã datã, miercuri Curtea de Apel Iasi injumãtãtind pedeapsa initialã. Chiar si asa, traficantul nu a scãpat de inchisoare, condamnarea fiind cu executarea pedepsei in regim de detentie, timp in care Romascanu va fi obligat sã-si trateze boala de care suferã incã din copilãrie, ßpanã la insãnãtosire sau panã la obtinerea unei ameliorãri care sã inlãture starea de pericol’, asa cum se aratã in sentinta definitivã.