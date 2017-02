O nouã actiune Truck & Bus

miercuri, februarie 22, 2017, 3:00

În cursul sãptãmânii trecute, Politia Românã a desfãsurat actiunea TRUCK&BUS, pentru verificarea legalitãtii transporturilor rutiere de persoane si mãrfuri, în cadrul Calendarului Operatiunilor TISPOL. Ativitãtile de control s-au desfãsurat simultan în toate statele membre ale UE, conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (TISPOL), pentru prevenire a accidentelor rutiere grave.

În perioada 13 – 19 februarie, Directia Rutierã din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a coordonat la nivel national, o actiune pentru reducerea accidentelor rutiere produse, in special, din cauza nerespectãrii normelor rutiere de cãtre conducãtorii autovehiculelor destinate transportului public de per soane si de cãtre conducãtorii autovehiculelor destinate transportului de marfã. În cadrul actiunii au fost verificate autovehiculele destinate transportului public de persoane cu capacitatea de transport mai mare de 8ž1 locuri si cele destinate transportului de marfã cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone. Activitatea a vizat depistarea transporturilor ilicite de mãrfuri si persoane, prevenirea conducerii vehiculelor sub influenta alcoolului sau a drogurilor, purtarea centurii de sigurantã, respectarea perioadelor de conducere si de odihnã, a dimensiunilor de masã si gabarit, detinerea certificatului de competentã profesionalã si a documentelor de transport, a inspectiei tehnice periodice si a asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã. În cadrul actiunii desfãsurate la nivelul judetului Vaslui, politistii au verificat 646 de autovehicule, dintre care 205 autovehicule destinate transportului de persoane si 441 autovehicule destinate transportului de marfã. În urma controalelor efectuate si a neregulilor constatate, politistii au aplicat 171 de sanctiuni contraventionale, dintre care 65 conducãtorilor de autovehicule de transport de persoane si 106 celor care efectuau transport de marfã. Astfel, transportatorilor de persoane le-au fost aplicate 7 sanctiuni pentru nerespectarea regimului legal de vitezã, 13 pentru neutilizarea centurilor de sigurantã sau a dispozitivelor de retentie, 34 pentru alte abateri prevãzute de normele rutiere. De asemenea, politistii vasluieni au aplicat transportatorilor de mãrfuri 15 sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea regimului legal de vitezã, 33 pentru neutilizarea centurilor de sigu – rantã sau a dispozitivelor de retentie, 24 pentru alte abateri.