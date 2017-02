O calitate în plus pentru aspirantii la functiile de director de scoalã

joi, februarie 16, 2017, 3:00

Nu mai putin de 54 din cele 72 de cadre didactice din judetul Vaslui înscrise la concursul pentru obtinerea calitãtii de expert în management educational au promovat examenul. Procentul de 75% înregistrat în judetul Vaslui este printre cele mai mari din tarã, peste cele din judete ca Bacãu, Cluj ori Galati, si mult superioarã fatã de Iasi, acolo unde doar 45,6% dintre candidati au primit note de trecere. Calitatea de expert este una dintre conditiile obligatorii pentru ocuparea unei functii de director sau director adjunct a unei institutii de învãtãmânt de stat, conditie care, la examenul organizat în acest sens anul trecut, a fãcut ca numãrul celor înscrisi sã fie mult mai mic decât cel al posturilor disponibile.

În luna octombrie 2016, la concursul organizat in vederea ocupãrii posturilor de director si director adjunct ale institutiilor de invãtãmant de stat, pentru cele 199 de posturi declarate vacante la nivelul judetului Vaslui s-au inscris doar 167 de candidati, ulterior, dosarele a 6 dintre acestia, toate depuse pentru functia de director, fiind respinse. Unul dintre motivele pentru care s-a intamplat asta, desi respectivele functii de conducere sunt foarte disputate, este obligativitatea ca doritorii sã fie membri ai Corpului National al Expertilor in Management Educational (CNEME), calitate pe care multi nu o aveau. Situatia fiind una generalizatã la nivel national, la sfarsitul anului trecut, a fost anuntatã o nouã sesiune, a XI-a, de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea CNEME, urmand ca, in acest an, sã se repete concursul pentru ocuparea functiilor de conducere a unitãtilor de invãtãmant rãmase neocupate in urma concursului desfãsurat anul trecut. Numai in judetul Vaslui, au rãmas vacante, dupã concurs, 94 de posturi de director si director adjunct, ISJ Vaslui fiind nevoit, in luna ianuarie, sã facã numiri prin delegare, panã la sfarsitul anului scolar, pe baza propunerilor din partea scolilor. La examenul in vederea obtinerii calitãtii de expert in management educational, in judetul Vaslui, au participat 72 de cadre didactice. Dintre acestea, dupã rezolvarea contestatilor, 54 candidati au promovat examenul pentru admiterea in CNEME, procentul de promovabilitate inregistrat, de 75%, fiind unul dintre cele mai mari la nivel national. În fapt, rezultatele obtinute de dascãlii vasluieni sunt chiar lãudabile, tinand cont de faptul cã 12 dintre cei inscrisi nu s-au mai prezentat la examen. Cel mai mare punctaj, 95, a fost obtinut de 7 cadre didactice, alte 12 primind punctaje foarte mari, de peste 90. Din totalul celor 60 de candidati prezenti la examen, doar 6, cu totii provenind de la scoli sau grãdinite din mediul rural, nu au obtinut punctajul minim, de 70. La acest examen au fost admise doar cadrele didactice titulare care au cel putin gradul didactic II si care, in ultimii 4 ani au obtinut calificativul ‘Foarte bine’. Dupã admiterea in CNEME, ei vor putea ocupa, prin concurs, ori panã la organziarea acestuia, functii de conducere in unitãtile de invãtãmant preuniversitar de stat.