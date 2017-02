Nissan furat, azi, în Germania, depistat, tot azi, în PTF Albita!

vineri, februarie 3, 2017, 3:00

Politistii de frontierã din PTF Albita au depistat cu cetãtean moldovean care intentiona sã scoatã din spatiul UE un autoturism în valoare de aproximativ 90.000 lei, utilizând documente false. Masina a fost declaratã furatã, de cãtre autoritãtile din Germania, în aceeasi zi în care a fost opritã la punctul de frontierã.

Pe 1 februarie, in jurul orei 20.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru a iesi din tarã, cetãteanul moldovean Ivan P., in varstã de 46 de ani, conducand un autoturism marca Nissan Qashqai, inmatriculat in Germania. Cu ocazia verificãrii documentelor autoturis mului, politistii de frontierã au constatat cã certificatul de inmatriculare si cartea de identitate prezentate la control figureazã in bazele de date ca fiind furate in alb din Germania, din luna noiembrie 2010. Avand in vedere cele constatate, au fost aprofundate verificãrile, iar in urma acestora s-a stabilit cã autoturismul in cauzã a fost inchiriat legal de cãtre un cetãtean azer de la o societate de profil din Germania si cã nu avea dreptul sã circule in afara teritoriului Germaniei, fapt pentru care reprezentantii societãtii au solicitat retinerea mijlocului de transport. Societatea in cauzã a reclamat disparitia autoturismului autoritãtilor de politie din Germania, iar in data de 2 februarie, autoturismul in cauzã a fost semnalat ca fiind furat din Germania de cãtre autoritãtile germane. Ivan P. a declarat cã a preluat autoturismul din Praga si trebuia sã-l predea unei persoane necunoscute in Chisinãu, in cursul zilei de ieri, fãrã a avea cunostintã despre faptul cã acesta este cautat de autoritãti sau implicat in vreun litigiu. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã pentru sãvarsirea infractiunilor de furt, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals iar autoturismul, in valoare de 90.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul STPF Vaslui in vederea continuãrii cercetãrilor.